32岁男子散步时晕厥倒地 当心病毒性感冒诱发暴发性心肌炎
32岁的王先生散步时突然晕厥，幸好路人拨打120将其送往医院。经检查，他被诊断为暴发性心肌炎，病情凶险。
前段时间，王先生出现咳嗽、乏力、胃口不好等症状，自行服用感冒药后没有好转。近日，他在小区散步，大约走了10分钟，突然感到头晕目眩，眼前一黑就没有知觉了。等他苏醒时，已经躺在南华大学附属长沙中心医院的病房里。
该院心血管内科主任、主任医师蒋路平介绍，暴发性心肌炎来势凶猛，是由于各种原因导致心肌细胞受损、病变，可分为感染性心肌炎和非感染性心肌炎。感染性心肌炎最常见的原因是细菌或病毒感染，例如患上病毒性感冒，没有及时治疗，病毒通过血液循环到达心脏，入侵心肌细胞。此时，人的免疫系统会对病毒展开围攻，在消灭病毒的同时也误伤了正常的心肌细胞，就会引发心肌炎。非感染性心肌炎可以通过中毒、过敏或代谢性疾病引发。
“因为感冒十分常见，绝大多数患者经数天至两周可以自愈，而暴发性心肌炎的初期症状和病毒性感冒难以区分，所以暴发性心肌炎不易引起人们的重视。”蒋路平强调，暴发性心肌炎的早期识别很重要，当患者出现疲倦乏力、不思饮食等症状，特别是出现胸闷、心悸、胸口轻微疼痛，就要引起警惕，立即就医。如果暴发性心肌炎治疗延误，可能发生晕厥、大汗淋漓、血压下降、心律失常等严重症状，此时一定要选择到有体外生命支持系统设备的大型医院抢救。（全媒体记者 彭放 通讯员 汤长春 秦璐）
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