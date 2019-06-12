不要憋精，保护好前列腺

“一滴精十滴血，一滴血十个馒头”，“节欲保精，延年益寿”……很多男性都抱有一种“贵精”思想，认为精液是男人身体最宝贵的物质，不到万不得已，不可随意“浪费”。但是，对于慢性前列腺炎患者来说，“不憋精”是我们男科医生对他们的首要要求。对抱有禁欲主义思想的慢性前列腺炎患者，我们会建议他们规律性生活；没有性伙伴的患者，可以选择规律自慰，与“五指姑娘”来几次亲密接触。

为何适度排精，有助缓解慢性前列腺炎症状？这是因为正常精液的组成中有30%左右是前列腺液，60%左右是精囊液，10%左右是附睾液和尿道球腺液。如果出现炎症，可能会导致腺体堵塞，影响正常分泌，造成分泌液的淤积，进一步加重炎症。排精时，分泌腺的收缩会把阻塞的腺体冲开，并把已有炎症的物质排出。尤其是慢性前列腺炎、精囊炎的患者，适当的排精对炎症消退是有好处的。另外，长期不排精，精液在生殖腺内储存时间过久，可使精子活力下降，导致不育。

在临床上，很多患者在接受规律的药物治疗以及保证规律排精后，慢性前列腺炎的症状都能得到明显缓解，但是有部分患者会出现“一波刚平，一波又起”的情况。他们发现在正常性生活中越来越难达到性高潮，甚至最后出现无法射精的情况。这时候有些患者就会开始着急，认为这都是自慰惹的祸，开始陷入无限愧疚模式。

对于功能性不射精来说，并不一定是自慰惹的祸，最常见的原因是男性在性心理和性知识上存在一定误区，缺乏婚前性教育。性爱时，如果体位不当或不知道阴茎在阴道内需进行频率较快的持续摩擦，造成性刺激强度不够，就不会射精。也有人因为担心自慰有危害，抑制了性欲，导致性兴奋不够而不能射精。

不过，过犹不及，有些情况确实应该谨慎自慰。比如说那些想“一夜七次郎”的勇士们，会过分依赖自慰，甚至频率达到一天好几次，这样做可能会导致功能性不射精。因为男性在自慰时，手对阴茎产生的握力可能超过女性阴道的握力，如果他习惯了自己手指的力道，就会使得自己阴茎所需的性刺激阈值升高，当真正需要他进行性生活时，女方的阴道握力可能根本达不到他所需的性刺激阈值，从而无法射精。

出现这种情况，要及时寻求专业男科医生的帮助，由医生来判断是否需要药物干预。另外，需要配合性知识指导及性心理治疗，掌握一定的性技巧；同时，还需要暂时减少甚至不再自慰。▲