运动后抓住48小时黄金恢复期

受访专家：中国康复医学工程学会、黑龙江省人工关节专业委员会副主任委员 曲 敬

运动可以强体，提高免疫力，对身体的各项机能具有保健作用。但运动后，若没有掌握正确的方式恢复休息，就可能给身体带来不可逆转的影响，让身体受到不必要的损害。因此，运动后要抓住48小时黄金恢复期。

中国康复医学工程学会、黑龙江省人工关节专业委员会副主任委员曲敬表示，首先，运动后的48小时内应多喝水，尤其在夏季运动完后更应该大量补水。据研究显示，人体大量运动后，100~150克的葡萄糖可以补充运动中热能的消耗，预防脂肪肝，并且可以恢复血糖水平、加速消除血乳酸。

其次，运动后应当多吃一些碱性的食物，如海带、紫菜、各种新鲜蔬菜水果、豆制品、乳制品类和含有丰富蛋白质与维生素的动物肝脏等。这些食物经人体消化吸收后，可以迅速地使血液酸度降低，中和平衡，达到弱碱性，消除疲劳。

最后，运动后要保证充足睡眠和良好心情，并安排一定时间的午睡。散步、听音乐、下棋等积极性的休息对肌肉、精神的疲劳有良好的缓解作用。

此外，当运动极度疲劳且身体没有出现肿胀、疼痛的情况下可以按摩，但要轻度按摩，切记大力揉捏，以每个部位10分钟为宜。若48小时内有肿胀和疼痛，不可按摩和热敷，但48小时之后出现的酸胀还是可以热敷的。若热敷后仍有水肿和疼痛症状，建议到医院检查，确定是否有拉伤或扭伤。（特约记者 王海娇）