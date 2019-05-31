30岁后，阴道会经历什么

随着年龄增长，女性全身各个器官都会经历从稚嫩、成熟到衰老一系列的变化过程。阴道组织也一样，从青年步入中年，女性的阴道状态及其在性爱过程中的反应都在发生变化。

30岁左右，变松。女性阴道第一次发生明显变化是在青春期，生殖系统中有了充足的性激素，阴唇随之增大，阴毛逐渐浓密，阴道开始每天有分泌物。女性生育后，特别是30岁过后，私处状态会发生第二次变化。美国加州妇产科医学博士雪莉·罗斯说：“女性每一次自然分娩，都会有一次盆底肌扩张、阴道撕裂，这样婴儿头部才能通过。女性阴道肌肉会因此松弛，可能再也无法恢复以前的紧致。”结果是女性会感觉阴道比以前更容易受风或者更宽松，其改变程度因人而异，不过性爱时一般都会感觉阴道有些“不给力”。

盆底肌撕伤不仅会使阴道的内部感觉发生改变，外观也会发生变化，看上去有些松垮，或者有些地方有鼓胀感。随着年龄增长、生孩子，女性也许会注意到身上有冗余组织。产后雌激素的波动会让很多女性感觉阴部干涩，这种感觉时轻时重。

40岁以后，变干。生完孩子之后，阴道下一个转折点是“围绝经期”，也就是更年期之前5~10年。围绝经期时，女性体内分泌的雌激素开始减少。这一现象在女性40岁以后最为常见，也有的人会晚一些。雌激素能够让女性阴道肌肉保持丰满润泽，并让足够的血液流向生殖器官。女性体内雌激素水平下降后，阴道肌肉会变薄，弹性下降，分泌出的润滑物质也会减少。

50岁左右，萎缩。更年期到来后，阴道肌肉和阴蒂开始逐渐萎缩，阴唇不再像以前那样丰满，颜色可能也会变得暗淡，阴部肌肉萎缩可能会导致性交疼痛。

将要或者已经进入更年期的女性，都可能因为体内雌激素活动异常而出现阴道干涩。面对这些改变，使用润滑剂是最简单的解决办法，它还能缓解女性性交时的疼痛和不适。

进入围绝经期和绝经期后，阴部涂抹雌激素软膏或者安放雌激素环也有助于改善阴道干涩症状，并能保持阴道组织紧致和弹性。小剂量口服雌激素制剂可以改善绝经期女性全身状况，但患有乳腺癌的女性，不应使用任何雌激素制剂。为了确保安全，使用雌激素前应该咨询医生。

和身体其他部位一样，女性阴道也是“用进废退”。绝经期女性如果长时间中断性生活，阴道会变得更为干枯，弹性更差。所以围绝经期和绝经期女性应该多一些性爱，才能更轻松地将性爱保持长久。

另外，喝水可以润泽肌肤，对阴道皮肤同样有作用。喝水可以给人体补充能量，促进血液循环，使身体有更多血液流向生殖器官，阴道因而会感觉更敏锐。烟和酒则容易导致皮肤干燥，所以绝经期女性还应戒烟限酒。▲