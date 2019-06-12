一份测试 自查大脑老不老

北京老年医院精神心理一科主任、主任医师 张守字

年纪大了，很多人开始担心自己是否会出现大脑衰退问题。事实上，人的脑龄和实际年龄关系不大，生活方式的影响可能更大。下面为老年读者提供一个脑龄测试，是英国公共卫生部推荐测试大脑衰老情况的。根据25个选项判断，“是”计1分，“否”不计分。

1.每晚睡7个小时或更多

2.每天至少吃5种果蔬，并注意挑选富含抗氧化 剂的食物，如柑橘类水果、青椒等

3.每天至少吃一份蓝莓 、黑莓或树莓

4.每周至少吃3次深海鱼

5.每周至少吃5次深海鱼油

6.补充综合维生素

7.不经常服用阿司匹林，或只服用小剂量

8.每周至少喝5次葡萄汁

9.每周至少5天坚持体育锻炼，每次30分钟以上

10.每周至少5天阅读有挑战性的书籍，或玩字谜 等锻炼脑力的游戏

11.总胆固醇小于5毫摩尔/升

12.坏胆固醇小于3毫摩尔/升

13.家族有长寿基因，比如长辈都活到80岁以上， 且没有患老年痴呆症

14.不肥胖

15.平时注意摄入大量水果、蔬菜、豆类、谷类，并 补充橄榄油之类的不饱和脂肪酸

16.极少吃含反式脂肪酸的糕点

17.不吸烟

18.血压正常

19.没患糖尿病

20.没患代谢综合征，即2型糖尿病、高血压、高甘 油三脂血症等

21.没有睡眠障碍

22.日常压力能很好控制

23.人际关系好，与朋友、家人互动频繁

24.短期或长期记忆没问题

25.已经做好预防老年痴呆症的准备，并愿意努力

如果您已经得到总分，可以参照以下标准：

23~25分，脑力保持得非常棒，实际脑龄可用实足年龄减去15年。(实足年龄是智商测定中常用到的数据，计算时可用当年的年份-出生年份-1，如果当年还没过生日，则需再减1。)

20~22分，脑力保持较好，实际脑龄可用实足年龄减去10年。您已做了许多保护脑力的事，请注意那些标注为“否”的事项。

15~19分，脑力保持一般，实际脑龄与实足年龄一样。未来您得老年痴呆症的几率较高。

12~14分，脑力保持得不好，实际脑龄要用实足年龄加5年，最好立刻积极改变生活方式。

0~11分，脑力保持得很不好，实际脑龄要用实足年龄加10年，未来得痴呆症的几率很高。建议找医生咨询，采取相应措施。▲