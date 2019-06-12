一份测试 自查大脑老不老
北京老年医院精神心理一科主任、主任医师 张守字
年纪大了，很多人开始担心自己是否会出现大脑衰退问题。事实上，人的脑龄和实际年龄关系不大，生活方式的影响可能更大。下面为老年读者提供一个脑龄测试，是英国公共卫生部推荐测试大脑衰老情况的。根据25个选项判断，“是”计1分，“否”不计分。
1.每晚睡7个小时或更多
2.每天至少吃5种果蔬，并注意挑选富含抗氧化 剂的食物，如柑橘类水果、青椒等
3.每天至少吃一份蓝莓 、黑莓或树莓
4.每周至少吃3次深海鱼
5.每周至少吃5次深海鱼油
6.补充综合维生素
7.不经常服用阿司匹林，或只服用小剂量
8.每周至少喝5次葡萄汁
9.每周至少5天坚持体育锻炼，每次30分钟以上
10.每周至少5天阅读有挑战性的书籍，或玩字谜 等锻炼脑力的游戏
11.总胆固醇小于5毫摩尔/升
12.坏胆固醇小于3毫摩尔/升
13.家族有长寿基因，比如长辈都活到80岁以上， 且没有患老年痴呆症
14.不肥胖
15.平时注意摄入大量水果、蔬菜、豆类、谷类，并 补充橄榄油之类的不饱和脂肪酸
16.极少吃含反式脂肪酸的糕点
17.不吸烟
18.血压正常
19.没患糖尿病
20.没患代谢综合征，即2型糖尿病、高血压、高甘 油三脂血症等
21.没有睡眠障碍
22.日常压力能很好控制
23.人际关系好，与朋友、家人互动频繁
24.短期或长期记忆没问题
25.已经做好预防老年痴呆症的准备，并愿意努力
如果您已经得到总分，可以参照以下标准：
23~25分，脑力保持得非常棒，实际脑龄可用实足年龄减去15年。(实足年龄是智商测定中常用到的数据，计算时可用当年的年份-出生年份-1，如果当年还没过生日，则需再减1。)
20~22分，脑力保持较好，实际脑龄可用实足年龄减去10年。您已做了许多保护脑力的事，请注意那些标注为“否”的事项。
15~19分，脑力保持一般，实际脑龄与实足年龄一样。未来您得老年痴呆症的几率较高。
12~14分，脑力保持得不好，实际脑龄要用实足年龄加5年，最好立刻积极改变生活方式。
0~11分，脑力保持得很不好，实际脑龄要用实足年龄加10年，未来得痴呆症的几率很高。建议找医生咨询，采取相应措施。▲
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