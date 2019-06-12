运动时，身体十个变化

近日，美国MSN健康栏目总结了荷兰、美国、瑞典等多国大学的研究发现，当人开始运动时，身体会悄悄发生以下10种变化。

1.感觉酸痛。第一次运动时，会造成小的肌肉撕裂，让人感觉酸痛。随着锻炼次数增多，身体能更好地从运动中恢复过来，即后续锻炼的酸痛感会越来越少。

2.能量更充足。你可能觉得运动会消耗能量，但事实上，运动能让你的能量更充足。荷兰内梅亨大学的研究者评估了约100名学生的能量水平，其中一半学生每周跑步3次，另一半学生没有运动。结果显示，在为期3个月的研究过程中，每周跑步学生的能量水平有很大的提高。

3.肌肉生长。运动时，肌肉纤维会产生小的撕裂。然后，这些撕裂会被人体修复和重建，形成更强壮的结缔组织和肌肉，并使肌肉纤维的直径增大。力量训练还会增加肌肉重量，这一过程被称为肌肉肥大，即单个肌肉的细胞扩张。

4.大脑中的化学物质发生变化。运动时，大脑会释放血清素（与幸福感相关的神经递质），这有助预防精神健康障碍、降低患抑郁症风险。

5.激素受影响。运动会让激素功能朝好的方向改变，让人感觉良好，如产生内啡肽、多巴胺（“快乐激素”）和鸢尾素（增加新陈代谢速度）。

6.生长出更多的线粒体。线粒体称为细胞的动力室，它们可以将食物中的化合物转化为能量供肌肉使用。若你开始有规律地运动，细胞中就会生长出更多的线粒体生成更多的能量。

7.睡眠更好。美国加州大学洛杉矶分校医学院的研究者发现，运动能延长睡眠持续时间和提高睡眠质量。

8.大脑更聪明。瑞典卡罗林斯卡医学院的研究者发表在《国际神经精神药理学杂志》的研究成果显示，跑步与大脑中学习和记忆有关区域的细胞生长增加有关。美国运动医学会称，运动能增强一种脑源性神经生长因子的活性，有助改善大脑功能和细胞间的交流，防止年龄增长而产生认知功能衰退。

9.心脏功能强。经常做有氧运动的人，能更有效率地向身体各部位输送血液，降低静息心率，减少心脏承受的压力，使心脏功能变强，心血管更健康。

10. 降低血压。有氧运动有助血管的生成，力量训练则可使这些血管变宽，这两种结果都可降低血压。▲ （蔡利超）