肠道好可缓解焦虑
统计数据表明，多达1/3的人一生中会受到焦虑症状的影响。在精神疾病及各类与压力有关的疾病患者中，焦虑症状尤其常见。如何缓解焦虑、改善情绪成为全球关注的健康话题。近日，上海交通大学的一项新研究发现，通过改变饮食结构来调节肠道菌群，有助于治疗焦虑症。
上海交通大学医学院上海精神卫生中心陈京红博士团队对21项相关研究进行了梳理分析，共涵盖1503名参试者数据，其中包括健康人群和焦虑症风险较高的特定慢性病（如肠易激综合征、2型糖尿病）人群。结果发现，选择益生菌或非益生菌作为调节肠道菌群的干预措施，治疗焦虑症状的有效率达86％。研究结论发表于《普通精神病学》期刊上。
研究人员指出，肠道菌群在免疫系统和新陈代谢等方面发挥着重要作用，它可以通过“肠-脑轴”参与调节大脑功能。研究结论强调，非益生菌的干预措施对改善情绪更为有效，建议患者注意调节日常饮食结构。▲ （李悦康）
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