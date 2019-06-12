6月15日零时，一场涉及近3700家医院的医耗联动综合改革，将在北京市同步全面推开。继取消药品加成之后，北京市将全面取消医用耗材加成。与此同时，规范调整医疗项目及价格、持续改善医疗服务、医保政策联动跟进，一场名副其实的“三医联动”改革即将开启，必将在深化医改的进程中留下浓墨重彩的一笔。近日，针对改革中的部分热点问题，北京市卫生健康委党委书记、主任雷海潮接受了本报专访。

■健康报：去年年底，北京市已宣布启动医耗联动综合改革，此次在全市全面推开，改革形势发生了哪些变化？取得了哪些进展？

雷海潮：去年12月底，北京医耗联动综合改革发布了政策框架。经过近半年的推进，改革形势和进展都有了不少新的变化。

首先，医疗保障已从最初的原则和思路，发展到了具体的政策措施。比如，对23个单病种支付标准进行调整，对精神病住院付费标准和支付方式进行调整改革，对基本医保住院报销封顶线、困难人员大病保险和医疗救助标准进行调整，进一步提高保障力度，减轻个人医药费用负担。

其次，基本完成了医疗机构和医保信息系统的升级改造。此次改革涉及的近3700家医疗机构中，有约2600多家在使用信息系统，由于涉及大量的医疗服务项目及耗材种类，系统升级改造任务繁重。截至目前，全市医疗机构信息系统升级改造任务已全部完成，广大医务人员正在熟悉新服务项目环境下的相关操作细节。

再次，全市医务人员的改革政策培训实现了全覆盖。全市卫生健康系统围绕新改革政策的培训做了大量工作，从督导情况看，各医疗机构都已完成医务人员政策培训，并且取得了良好的总体效果。

■健康报：在改善医疗服务方面，此次医耗联动综合改革重点做了哪些部署？

雷海潮：北京市卫生健康委按照改革与改善同步推进、全面提升群众就医获得感的原则，制订了《北京市改善医疗服务规范服务行为2019年行动计划》，从改善服务 、提升质量 、补短扶弱 、控制费用、规范行为5大方面，明确40条重点任务。目前，各类医疗机构结合自身实际制订了改善服务台账，正在持续深入推进。

今年，我们将更加注重提升服务感知度。推进一站式服务，优化门诊预约管理，三级医院分时段预约诊疗要逐步精确到30分钟；减少患者收住院等候时间，推进出院患者复诊预约和随诊，扩大优质护理服务覆盖面。

2017年，北京市针对4类慢性病患者推出了2个月长处方服务，深受高血压、糖尿病等慢病患者欢迎。今年，慢性阻塞性肺病将成为基层长处方服务的新增病种，6月15日后，慢阻肺患者逐渐可在基层医疗卫生机构获得17种治疗性药物1个月的长处方服务，进一步方便患者。

■健康报：此次改革中，规范调整医疗服务项目的范围有多大？将会产生怎样的影响？

雷海潮：2017年开展医药分开改革时，北京市规范和调整了435项医疗服务价格，这在所有医疗服务项目中只占了一小部分，大部分医疗服务项目依然在沿用1999年制定的价格水平。此次改革共对6000余项医疗服务项目进行了调整规范，适当提升了中医、病理、精神、康复、手术等几类体现医务人员劳动价值的项目价格，同时降低了大型医用设备检验项目的价格。

相比2017年医药分开综合改革，医事服务费的设立对所有看病就医的患者都产生了直接影响；而此次规范调整医疗服务项目中，价格有所提升的项目主要涉及住院和手术患者，从去年数据来看，北京市门急诊量达2.5亿人次，住院则只有405万人次，影响的患者范围相对较小。再加上相应的控费措施和医保报销力度的提高，个人能感受到的费用变化将更小。

■健康报：医耗联动综合改革后，北京市的医疗费用将有什么变化？

雷海潮：此次改革具体实施方案，是在市医改办、发改委、财政局、人社局、民政局、医保局、药监局等相关部门的协力推动下，历经一年半的调查论证才研究制定的。方案初步形成后，卫生健康部门在300余家医疗机构结合实际运行数据进行了多轮模拟测算，验证方案的合理性、可行性，还听取了政策与管理学者以及人大代表、政协委员、相关企业的意见。

根据测算，改革后北京市医疗费用总量基本平衡，考虑到医保报销政策，门诊患者费用基本持平，住院患者费用略有增加。但对患者个体而言，不同疾病患者费用有降有升。相关部门已进行细化分析，对由于价格调整可能引起费用涨幅明显的病种，通过控费、医保政策结合救助政策予以解决，保障低收入家庭及困难群体负担稳定在可负担水平。

为了更好维护患者权益，规范医务人员的行为，北京对不合理费用上涨加强了严管。从今年2月起，北京已连续3个月通报北京地区三级和二级公立医院的费用变化情况，凡是超过全市同类机构平均涨幅的医疗机构，均对主要负责人进行约谈，严格要求医疗机构管理者对内部管理到位，杜绝不恰当的医疗行为。

■健康报：北京医耗联动综合改革可以为各地提供怎样的经验和借鉴？

雷海潮：此次北京医耗联动改革打出了一套综合改革的组合拳，是一次有着长远意义的根本性改革。

改革全面推开后，北京将从根本上切断了医院通过药品、耗材获取收益和补偿的机制。6月15日后，北京地区的医疗机构，将逐渐放弃依靠规模扩张和资源消耗来获得收入和补偿的发展方式，取而代之的是改善服务、提高效率、控制成本等重视内涵质量的发展方式。从这个角度讲，此次改革是对医疗机构行为方式和发展路径进行的规范和引导。我们将会根据形势的发展变化，全力保障改革的稳步实施，努力为深化医改探索更多北京的经验。（记者 刘志勇 本报记者 李琳 特约记者 姚秀军）