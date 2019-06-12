喝咖啡会损伤动脉？
此前已经有研究显示，咖啡会引发动脉硬化，咖啡因爱好者经常被劝说减少摄入量。但一项对英国各地8000多人所进行的研究显示，就动脉所受到的影响来说，事实上平均每天喝5杯咖啡并不比每天喝不到1杯咖啡更糟。
伦敦大学玛丽皇后学院的研究人员把8412名参与者分成了3组进行研究——第一组参与者每天喝不到1杯咖啡，第二组参与者每天喝1至3杯咖啡，第三组参与者每天喝3杯以上咖啡。（第三组中的有些人每天喝多达25杯咖啡，但平均每天喝5杯。）
研究结果显示，即使每天咖啡摄入量较高的人也不会比每天喝不到1杯咖啡的人更容易发生动脉硬化。
此前已经有研究表明，咖啡会引发动脉硬化，给心脏带来压力，增加心脏病发作或中风的几率。所有参与者都接受了MRI心脏扫描和红外脉搏波测试，即使考虑了像年龄、体重，以及吸烟状况等因素后，该研究结果仍然成立。
尽管咖啡在全世界大受欢迎，但不同的报告可能会让人们不要畅饮。虽然在这项研究中不能证明存在因果关系，但该项研究表明，咖啡对动脉的影响并不像此前研究所显示的那么严重。
研究人员强调指出，该项研究排除了咖啡对人体动脉的一个潜在有害影响。
文/曹淑芬
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