将健康融入所有政策 加强中国医疗人才建设
人民网青岛6月11日电 （高奕楠）博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会10日在青岛举行，以“医疗人才建设与健康中国战略”为题的分论坛，围绕健康中国战略对医疗人才的需求，分析人才的继续再教育以及探索全国医生的培训模式等方面进行研讨。
国家卫健委科教司副司长张彩虹表示，健康中国战略要以全面落实医疗人才“黄金谷地”建设为抓手，为健康服务产业培养医术精湛医德高尚的高水平医学人才，同时，医疗人才建设未来将成为医疗大健康产业发展的重要支撑。
张彩虹介绍，国家卫生健康委会近年来同有关部门，加快建立和完善院校医学教育、毕业后医学教育、继续医学教育三阶段有机衔接的临床医学人才培养体系，推动使用激励与培养培训协同改革，尤其是加强全科、儿科、妇产科、精神科等紧缺人才培养，建立健全医学人才培养供需平衡机制。
中国医师协会秘书长李松林表示，医疗人才建设离不开社会资本办医的支持，做好医疗人才建设首先要进一步学习、了解、掌握国家健康政策，才能更灵活的应用国家政策来推动中国的民生健康工程。推进中国医师协会交流，负责国家医师培训的同时，加强专科医师培训、全科医师培训，在进一步推进医疗人才建设和人才培训的过程中，充分利用现代互联网技术手段，推动中国医疗人才建设。
论坛上，慈铭体检创始人、慈铭博鳌国际医院总裁的韩小红博士做了“人才战略助力分级诊疗”的主题演讲。
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