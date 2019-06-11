国家卫生健康委：扩大安宁疗护试点工作 完善老年健康服务体系

人民网北京6月11日电 （记者崔元苑）10日，在国家卫生健康委6月例行新闻发布会上，国家卫生健康委老龄健康司司长王海东表示，今年将开展第二批安宁疗护试点工作，试点扩大到上海全市和其他省份的71个市区。

安宁疗护是旨在为疾病终末期或老年患者在临终前提供身体、心理、精神等方面的照料和人文关怀，控制痛苦和不适症状，提高生命质量，帮助患者舒适、安祥、有尊严的离世。2017年，已在全国五个市区开展了第一批安宁疗护试点工作，经过一年多的开展，取得了很好的成效。

“健康中国2030”规划纲要当中明确提出，要构建治疗期住院、康复期护理、稳定期生活照料，以及安宁疗护的综合连续的老年健康服务体系。“2017年，我们在医疗机构当中增加了安宁疗护中心这个类别，并且也出台了安宁疗护中心的标准和规范文件以及安宁疗护实践指南。”王海东称，下一步，今年即将出台建立完善老年健康服务体系的指导意见，老年健康服务体系就包括健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护六个方面，安宁疗护是其中一个重要方面。还要完善一些标准规范，比如说要制定出台安宁疗护进入的指导标准、安宁疗护用药的指导、专家共识等等。把第二批试点工作做好，积累经验，尽快把安宁疗护在全国全面推开。

“在我国，肿瘤患者安宁疗护的需求还是巨大的，当然这部分人主要是老年患者，也不仅限于老年患者。健康管理一个全程的理念，在人即将离世的时候，怎么找准患者的需求，给予患者一个恰当的医疗服务，这是个非常重要的问题。”解放军总医院肿瘤科副主任李小梅说，安宁疗护试点工作正好是满足这种需求，这种服务更主要的是居家或者在社区进行，也包括服务体系、服务内容的明确，包括专家成员、构建专家组，包括一些指南的颁布和用药的指导都是非常重要的。所以，安宁疗护试点工作的启动有个逐步推进的过程。另外，三级医院跟社区医院、二级医院的转诊和双向的会诊机制，其实应该在试点工作中逐步去解决和探索这样一个过程。

健康是保障老年人独立自主和参与社会的重要基础，推进健康老龄化，是建设健康中国的重要组成部分，也是积极应对人口老龄化的长久之计。据悉，国家卫生健康委从老年人健康需求出发，着力构建老年健康服务体系，于去年9月组建了老龄健康司，统筹规划和发展老龄健康事业。

据王海东介绍，老龄健康司主要开展四项工作：

首先，组织开展2019年老年健康宣传周活动。宣传老年健康服务政策和科学知识，提高老年人的健康素养和健康水平，营造有利于老年人健康生活的社会环境，以懂健康知识、做健康老人为主题，在全国组织开展2019年度的老年健康宣传周活动，以后每年开展一次。今年的活动时间是6月10日至16日，宣传内容是两部分：一是宣传老年健康服务政策，这包括国家建立老年健康服务体系的政策，老年人健康管理等国家基本公共卫生服务的政策，还有各地的政策。二是宣传老年健康相关知识，宣传科学的衰老观念，宣传二十条老年健康核心信息，宣传老年宜居环境的主要特点和要求。

然后，组织实施老年健康西部行项目。为了推进西部地区老年健康服务工作，助力卫生健康扶贫工作，在西部12个省区每个省区选择一个地市，开展老年健康西部行项目。主要是通过开展宣教活动，举办老年健康大讲堂，组织开展义诊和上门健康服务等多种形式，帮助老年人树立“每个人是自己健康的第一责任人”的理念，促进老年人形成健康的行为和生活方式，提高老年人健康素养和健康水平。在卫生健康行业内树立现代老年健康理念，促进由以治病为中心向以健康为中心的转变。营造有利于老年健康生活的社会环境，引导全社会关注老年健康，调动社会和个人的力量，参与老年健康服务的积极性。

再有，组织实施老年人心理关爱项目。为了加强社会心理服务体系建设，促进老年人心理健康，按照“十三五”健康老龄化规划的要求，国家卫健委决定2019年到2020年在全国选取1600个城市社区和320个农村行政村，实施老年心理关爱项目，覆盖全国每个省区。通过开展国家和省级的两级培训，心理健康评估、必要的干预和转诊推荐等工作，为老年人提供心理健康服务。主要是了解和掌握老年人心理健康的状况和需求，提高基层工作人员心理健康服务技能水平，增强常见的心理行为问题和精神障碍早期的识别能力，增强老年人心理健康意识，改善老年人心理健康状况。

最后，启动第二批全国安宁疗护试点。

王海东指出，我国慢病老年人占老年人口的比例约达到75%，是很高的比例。另外，2017年，全体人口的健康素养水平是14.18%，60岁到69岁的老年人群健康素养只有7.02%，老年人健康状况不容乐观。所以，加强老年健康教育，提高老年人的健康意识，增加老年人的健康知识，形成健康的生活方式和生活习惯，对于提高老年人的健康素养非常重要。

对于目前我国老年健康工作的难点，王海东分析主要突出在这些方面：

老年健康服务供给严重不足。我国老龄化快速发展，60岁以上老年人2.5亿，占总人口的18%，还有4000万失能和部分失能老人。但是我们老年医疗机构、康复机构、护理机构、安宁疗护机构数量严重不足，人员严重不足，服务能力严重不足，这是最主要的问题，也是最大的难点。

对高龄或者失能老年人上门健康服务严重不足。一方面是基层缺乏人员，另一方面也缺乏一些标准和规范。

对失能老年人的长期照护服务严重不足。我国4000万失能和部分失能老人中有1200万是完全失能老年人，这些老年人对长期照护服务的要求是非常迫切的。如果这个老年人在家里面靠家庭成员来护理，对这个家庭的负担是非常重的。目前，我们对失能老人的长期照护体系特别是对失能老人照护费用支付的稳定机制也没有建立起来。

“为此，下一步，我们要出台老年健康服务体系的政策文件，包括对老年人医疗服务机构的加强，对失能老人的照护、对上门服务的加强等等。加强健康教育和预防保健，切实做好基本公共卫生服务当中的老年人健康管理服务工作。今年要在部分省市开展失能老人的评估和健康服务的试点工作。要继续推进安宁疗护的试点工作。”王海东表示。