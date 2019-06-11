博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会：47个生物医药项目集中路演

防止阿片药物过量的配药器、从微藻中提取的“血管清道夫”……在10日举办的博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会路演会上，国内外大健康领域专家学者对47个创新项目进行了精彩演讲。

不饱和脂肪酸对心脑血管疾病有着很好的疗效，亚洲有超过200亿美元的市场，增长迅速。“我们研究所主要是针对包括微藻在内的自然界生物资源，通过规模化的筛选以及改造和规模化培养，获得功能性的产品，代表性的产品包括EPA和神经酸。”中国科学院青岛生物能源与过程研究所李福利表示。

EPA在鱼油中占比丰富，可降低胆固醇和甘油三酯、降低血液浓度，称为“血管清道夫”。“由于纯EPA提取困难，我们尝试使用微藻和酵母来生产EPA，在这个过程当中，通过重离子诱变这么一个科学装置，获得了高产的菌种，它能够使EPA的含量提高到接近30%，野生型提高50%。”李福利说。

据统计，每9分钟就有人死于阿片类药物过量。路演现场，一款神奇的配药器带来了两种解决方案。第一个解决方案是使用我们研发的配药器，通过配药器病人不能随便拿药，药片是从配药器里面自动分出来的，提高了用药安全性。第二个解决方案是配合给药器给病人使用可穿戴的呼吸贴，这个呼吸贴和手机是联系在一起的，可以实时监测病人体内药片的用量，这个信息还将传递到手机上的APP中，APP再连接到配药器上，配药器会根据患者体内药品的含量来进行给药。万一患者出现非常紧急的情况，比如说出现昏迷，手机会自动给呼叫中心打电话进行紧急救护。

“预计到2025年，阿尔兹海默症患者有可能会超过1000万人。”昆明迈睦睿生物科技有限公司带来了“阿尔兹海默症的治疗”路演。“对于阿尔兹海默症，全球到目前为止没有有效的治疗手段，只能早发现早干预。迈睦睿就是一个帮助早期发现阿尔兹海默症的工具，它的记忆管理平台提供了一系列防治干预解决方案。”公司负责人李自河表示。

据介绍，迈睦睿可基于图像情景记忆对潜在患者进行测试，通过连续的图片来判断潜在患者记忆能力，对其认知功能进行评测。“通过测试，把用户数据上传到平台，配合用户提供到平台的其他指标，后台专家会对数据进行分析研究，有针对性地提出一套个性化的解决方案，同时进行后期辅导和监测，从而做到提前预防。”李自河说。