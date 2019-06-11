全球健康论坛关注女性健康 陈冯富珍、珍妮·希普利出席分论坛活动
6月10日，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会部分分论坛启动，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会主席陈冯富珍主持分论坛“实现全民健康——女性健康论坛”，现场邀请来自国内外的多名女性专家学者共同关注女性健康话题。新西兰前总理珍妮·希普利参加论坛活动。
陈冯富珍表示，女性在家庭、社会中都发挥了重要作用，特别是在医疗卫生领域，为实现全民健康做出了重要贡献。但是在某些方面，女性没有得到应有的认可和呵护，我们实现全民健康更应该关注女性健康。
论坛邀请新西兰前总理希普利、前联合国艾滋病规划署社区艾滋病互动情况高级顾问莎莉·史密斯、世界卫生组织驻华代表处传播与对外关系高级顾问苏沛、日内瓦国际关系与发展学院全球卫生中心主任伊洛娜·基可布什等围绕女性健康话题进行深入交流与讨论，话题涉及为女性提供生殖健康服务、关注商业政策女性红利、尊重女性权利等。
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