博鳌亚洲论坛首届全球健康论坛大会报名进入最后阶段

由博鳌亚洲论坛和山东省人民政府联合主办的首届博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会，将于6月10日在青岛拉开帷幕。论坛以“健康无处不在，可持续发展的2030时代”为主题，以集聚全球健康领域共识、集聚医药卫生和大健康产业智慧与资源、集聚国内外对卫生健康问题的关注和影响力为目的，打造世界级思想领导力平台。

博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会由大会开幕式、28场分论坛、4场创新项目路演会、16场重要活动以及全球健康博览会开幕式等多项活动构成。大会将就“实现全民健康”、“创新促进健康”、“健康融入所有政策”三大健康领域热门议题与国际同行开展交流对话，内容涉及生命科学、生物医药、健康产业政策、互联网医疗等多个领域。

博鳌亚洲论坛咨委、世界卫生组织荣誉总干事陈冯富珍博士担任本届大会主席

诺贝尔医学奖得主、知名医院管理人士、医药健康行业及大健康跨领域领导者等专业力量将亮相大会，针对人类社会面临的诸多生命健康挑战，探寻公共政策、现代管理、尖端技术、产业革命等层面的应对策略。

为推进理论与实践有效结合，将思想领导力快速转化为实际生产力，全球健康博览会、全球大健康及生物医药创新项目展示交流会将与大会同期举办。

届时，百余项海内外大健康及生物医药创新项目将进行交流推介，各国卫生健康部门负责人、健康相关国际机构和非政府组织代表、工业界、企业家、投资家和知名科学家等嘉宾，就健康相关领域的话题进行广泛和充分的交流与讨论。

陈冯富珍博士表示，作为亚洲国家和新兴经济体对话平台，博鳌亚洲论坛选择卫生健康作为工作新重点之一，有其重要考量。她介绍说，召开全球健康论坛大会，主要出自两方考虑：从全球看，卫生健康问题关乎各国国家安全、经济发展和民生福祉，是全球治理的重要内容。同时，挑战依然严峻：资金投入明显不足，应对突发性公共卫生事件能力有待提高，卫生领域发展不平衡，实现人人享有健康的目标任重道远。

“要实现全民的健康，需要创新促进健康，需要就当前全球健康产业展开全面讨论。“博鳌亚洲论坛理事会秘书长李保东此前表示，全球健康论坛大会的召开，将对推进健康产业发展起到非常积极的作用。

博鳌亚洲论坛理事会秘书长李保东

目前，全球健康论坛大会参会报名系统已接近尾声。

（来源：博鳌亚洲论坛全球健康论坛组委会、青岛日报）