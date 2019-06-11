湖南读者赖女士问：我母亲今年68岁，刚做完胃癌手术，现在接受化疗。她现在没什么胃口，喜欢吃的腌制类、咸的东西医生不让吃，请问她现在怎么吃合适？

重庆市肿瘤医院肿瘤放射治疗中心主任王颖、医师陈静解答：肿瘤患者的饮食应尽可能新鲜，蔬菜尽量当天吃当天买，避免隔夜、腌制。腌腊制品、加工肉类、半成品如香肠、咸鸡、咸鱼、腊肉、红肠等，因其可能含有较多亚硝酸盐以及其他致癌物，不建议患者食用。也可以将腌制食物放置至少半个月以上的时间，让其中的致癌物亚硝胺浓度降到比较安全的食用水平。

对于刚做完手术的患者，建议多进食细软、易消化的食物，但是要防止能量和蛋白质不足，可以少食多餐，根据医嘱补充全营养的医用食品。化疗的患者可适当增加优质蛋白质摄入，如奶类、瘦肉、鱼、动物肝脏等，有助于升高白细胞。如果贫血明显，血色素下降，可多食红豆、红枣、黑糯米、猪肝等。多补充水分，能帮助体内毒素排出。如果患者食欲不振、消化不良，可增加健脾开胃的食品，如山楂、白扁豆、萝卜、陈皮等。▲