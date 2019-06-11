上海读者付女士问：我儿子今年35岁，上个月有一天在家半夜加班时突然出现明显的胸痛、面色苍白、四肢湿冷、呼吸困难，立马送院后发现是“急性广泛前壁ST抬高型心肌梗死”，立刻做了介入治疗术，现在好了。为什么他才这么年轻就毫无征兆地出现心梗？平时要怎么防范？

中山大学附属第六医院心血管内科主任医师程康林解答：很多人都会有一个认知误区：年轻人恢复力强，更能抵御病魔侵袭，但实际上，年轻人一旦突发心梗，往往比老年人更危重。这是因为，年轻人通常无心绞痛等心肌缺血预适应，而且相比老年人，年轻人心肌需氧量较大，发生心梗后起病急、症状险，且多无先兆不适，猝死率较高。

现在由于工作生活压力大、缺乏体育锻炼、饮食和环境污染等原因，中青年发生急性心肌梗死的病例越来越多，年轻人一定要引起重视，可以从以下几方面预防：

1.戒烟限酒：吸烟与冠状动脉硬化明显相关，烟中的焦油等有害成分易引发血管痉挛，一氧化碳也会降低血液中血红蛋白的携氧能力，造成心肌缺氧。大量饮酒则可能使血压升高，增加心脏负担。

2.健康饮食：遵循“四少三多”的原则，少糖、少盐、少脂肪、少淀粉；多蔬菜、多水果、多蛋白质。避免暴饮暴食。

3.积极运动锻炼：避免久坐，可考虑散步、游泳、快走、打太极拳等运动。游泳、快走等都是锻炼心血管的方式。

4. 定期体检：尤其是都市白领群体，要注意定期检测血压、血脂、血糖、尿酸，控制体重，发现问题及时就医。

5. 自我减压：虽然适当的压力能调动人体机能和神经系统积极运转，但压力不能太大，时间不能过长。张弛有度的生活节奏，规律的作息，对缓解压力都有帮助。▲