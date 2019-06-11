益气生津 推荐太子参鲜葛瘦肉汤
推荐：广东省中医院临床营养科
手足口病是由多种人肠道病毒引起的常见传染病，全年均可发生，一般5~7月是发病高峰，多发生于5岁以下的儿童，尤其是3岁以下儿童，以发热和手、足、口腔等部位出现斑丘疹或疮疹为主要特征。
手足口病的预防很重要，有一个好体魄也同样重要，今天给各位推荐一款补充营养、增强抵抗力的饮品。
主要功效：益气生津透疹
推荐人群： 手足口病恢复期乏力、纳差者
材料：太子参5g、鲜葛50g、沙参3g、瘦肉100g（1人量）
烹调方法：鲜葛削皮、洗净、切小块；瘦肉洗净、飞水、切块。食材加入炖盅内，加水9成满，武火炖15分钟改文火炖45分钟，少量食盐调味即可。
汤品点评：手足口病是感染了肠道病毒的传染病，出现发热、手足口腔部位的小疱疹、厌食、口痛等症状，饮食宜清淡、可口、细软易吞食的流质、半流质食物，避免引起刺激、难咀嚼、过烫过冷过咸等食物。
经过治疗后，患手足口病的小儿进入恢复期，以气阴不足为多见，在调理上可参考此汤。汤中以太子参补气生津，鲜粉葛解肌透疹、解热生津，沙参益胃生津，共奏益气生津透疹之效。太子参虽为参类，其性味较平，故又名“孩儿参”。在手足口病恢复期，患儿胃纳欠佳、胃阴不足，用平性的太子参养胃气，配合具有益胃生津的沙参、粉葛，对患儿食欲缺乏有一定调理作用。
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