博鳌亚洲论坛全球健康博览会在青岛启幕

人民网青岛6月11日电（尹莉娜） 在上合组织青岛峰会举办一周年之际，博鳌亚洲论坛全球健康博览会10日在青岛开幕。

博鳌亚洲论坛全球健康博览会开幕式现场

据介绍，本次博览会将持续到6月12日，展会面积达两万平方米，200多家国内外知名企业和组织集中展示了互联网医疗、AI人工智能、5G远程医疗、前沿医药、尖端设备、生物科技、智慧健康、社会保障、大健康管理、健康养老、公共服务等领域的理念、技术和成果，为“健康中国”建设带来积极助力。

“卫生健康产业已经成为世界上增长最快的朝阳产业之一，世界各国都高度重视卫生健康问题，积极发展健康事业和健康产业。”博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会主席陈冯富珍表示，全球健康事业在快速发展的同时，也面临很多挑战，亚洲和世界各国都应该积极探讨找寻方案来应对挑战。

据悉，本次博览会是博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会的重要板块之一，首届大会的主题为“健康无处不在——可持续发展的2030时代，人人得享健康”，并围绕“实现全民健康”、“健康融入所有政策”和“创新促进健康”三大分议题设有28场分论坛。

博鳌亚洲论坛全球健康论坛首届大会主题为“健康无处不在——可持续发展的2030时代，人人得享健康”