取消居民医保个人账户会带来哪些改变？

医保和每个人及每个家庭息息相关。日前，国家医疗保障局会同财政部印发《关于做好2019年城乡居民基本医疗保障工作的通知》，其中提到，实行个人（家庭）账户的，应于2020年底前取消，向门诊统筹平稳过渡。针对居民提出的疑问，国家医疗保障局做出解读：城乡居民医保个人(家庭)账户取消并不会降低居民的医保待遇，而是通过推进门诊统筹进行替代。

据了解，城乡居民医保个人(家庭)账户，主要用于支付参保人在门诊发生的医疗费用，在制度建立初期对培育个人参保意识、促进个人参保缴费、迅速扩大参保覆盖面等发挥了积极作用，但额度小、保障不足，共济能力差，易诱发滥用等弊端也逐步显现。

取消后对我们今后的医保待遇有什么影响？国家医保局表示，城乡居民医保个人（家庭）账户取消并不会降低居民的医保待遇，通过推进门诊统筹，从而提高城乡居民医保基金共济能力、增强基金共济效应。门诊统筹后可将门诊小病医疗费用纳入统筹基金支付范围，常见病、多发病的门诊医疗费用均可报销，比例在50%左右。

中国社会保障学会秘书长、中国人民大学教授鲁全认为，个人账户的钱本来是自己交的，这时候如果用个人账户支付，就意味着完全是由个人在承担医疗费用，把个人账户取消之后，就意味着无论是大病还是小病，这些费用都从统筹基金里面出，意味着大家用共同的钱帮助那些产生了大额医疗费用的人，是医疗保险的基本逻辑。

据介绍，为减轻参保群众的门诊大病负担，对于一些主要在门诊治疗且费用较高的慢性病、特殊疾病，如恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析等的门诊医疗费用，也纳入统筹基金支付范围，并参照住院制定相应的管理和支付办法。

中国劳动社保研究院医保室主任王宗凡表示，年度费用比较高的一些门诊的慢性病，纳入大病统筹的基金，和住院放在一起报销，报销的水平也比门诊报销水平更高。不仅不会降低待遇，甚至可能是一个提升。

另外，很多人担心，如果医保中的个人（家庭）账户要被取消，那自己卡里剩下的钱会不会被“清零”。按照规定，就算取消个人（家庭）账户，医保卡余额也不会清零，而是会把参保居民个人缴费部分和政府补贴部分资金计入统一的统筹基金账户里，不论是住院还是门诊就医，都可以按规定比例报销。（记者彭芸）