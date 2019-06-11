减少“低头族” 缩小近视率

每次乘坐公共交通时，总要感慨：年轻的“低头族”真的是越来越多了。如今，无论是在公交上还是商场里，随处可见手中捧着手机或平板电脑等电子产品看得入迷的孩子。

在青少年近视率高发的背景下，保护好孩子的眼睛任重而道远。根据世卫组织的一项研究报告显示，我国的“近视大军”目前已达6亿，其中青少年近视率居世界第一，小学生的近视率也接近40%，高中和大学学生的近视率均已超过七成并呈逐年上升趋势。

在造成近视的多种原因当中，因过多接触电子产品所造成的伤害实在不容小觑。电子产品中所含的短波蓝光可以穿透晶状体直达视网膜，若是长时间接触，很有可能会受到不利影响造成近视。尤其对于儿童来说，眼睛还处于发育阶段，受到蓝光的影响会更为严重。

数字化时代，无论是学习辅导还是课后娱乐，电子产品的确已成为孩子生活中的一部分，完全不接触当然矫枉过正。因此，如何引导孩子有保护、有节制地使用电子产品，是体现家长和老师教育智慧的一道“必答题”。

从学习辅导的角度来说，当前，不少学校教师使用一些App来给学生布置作业，在带来便利的同时也客观上增加了孩子使用电子产品的时间。是否可以适当减少电子作业所占比例而向纸质作业倾斜？

去年8月，教育部、国家卫健委等八部门联合印发了《综合防控儿童青少年近视实施方案》，提出到2030年我国6岁儿童近视率要控制在3%左右的目标。《方案》明确，学校原则上采用纸质作业，“本着按需的原则合理使用电子产品，教学和布置作业不依赖电子产品”，目的就是为了引导学生科学合理地使用电子产品。

从课后娱乐的角度来说，真实世界里的广阔天地远比手机、电脑里的游戏、影视剧更有趣。何不引导孩子走出家门、更多地拥抱大自然，多上几堂多姿多彩的户外实践课呢？与此同时，父母也可以暂时从繁忙的工作中抽离，拿出更多时间参与孩子成长，一举两得。

对孩子来说，电子产品要看、要用，但要用之有道、用之有度。使用初衷是为了帮助成长、方便学习，若是最后反而伤了眼睛，变成消遣时间的“玩具”，那就得不偿失了。