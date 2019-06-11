小病不硬撑 大病不进城

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对于新疆吐鲁番市鄯善县鲁克沁镇村民来说，以前得了病，真是不好办。镇上的卫生院，诊疗环境差，医疗水平低。有时候小病撑成了大病，卫生院看不了，只得去很远的县城，花费多，还容易耽误治疗。

如今好了，一批批来自湖南的援疆医生，落户鲁克沁镇中心卫生院，带来了高超的医疗技术，并通过带徒弟，提升了本地医护人员的服务水平。同时，卫生院多方筹措资金，购置医疗设备；借助湖南的援疆资金，建成了拥有200个床位的大型医疗中心。这下子，村民们在家门口就能看上病了。

过去，看病难、看病远，一直是新疆吐鲁番市鄯善县鲁克沁镇村民们的一块“心病”。

“小病硬撑，大病进城。”65岁的村民尼亚孜·阿热甫说，从前村民们去县城看病，不仅花费多，还要来回奔波90公里，常常耽误了最佳治疗时间。

如今，得益于鲁克沁镇中心卫生院的壮大，长期困扰当地村民的难题正在逐步解决：卫生院盖起了新楼，引进了新的医疗设备；湖南衡阳援疆医疗专家帮助解决治疗难题；当地医护人员水平提升，提供更专业的医疗服务……

硬件提升

以前诊断易漏诊

而今设备来助力

这一年，阿依夏木汗·苏来曼几乎每晚都头痛难眠。每每女儿说带她去县上看病，她都一口回绝：“小毛病，别折腾。”

“走，跟我去卫生院做检查。”女儿前几天又来家里了。阿依夏木汗心想，镇上的卫生院不就那几台设备么，能查出来啥？

拗不过女儿，阿依夏木汗半信半疑地进了卫生院。挂号后，医生安排做了CT检查，隔天她们就拿到了结果。阿依夏木汗被诊断为“双侧额顶叶部硬膜下积液”，医生建议转院进一步治疗。

“如果不是这次CT检查，她不知道又要拖多久了。”送走了阿依夏木汗，院长艾力·热西提心情很复杂。以前，村民们身体出现问题就拖着，结果往往把小病拖成了大病。

为什么拖着？县城远，而镇卫生院硬件太差。

2017年到任后，艾力领着同事们筹措资金，修缮购置了心脏彩超、胃镜等30余多台（件）医疗设备。“那台CT机就是我们一个月前才引进的。”艾力说，以往碰到患者自诉头痛，卫生院的医生们都是根据经验诊断，结果不一定准确。如今，这些设备的使用有助于避免漏诊误诊的发生。

“买医疗设备的时候还赊了账。”艾力说，好在当地政府提供了补助，极大缓解了卫生院的压力。

艾力将记者带到了一座崭新的大楼前说：“这几年，除了医疗设备，在湖南衡阳援疆工作队的帮助下，我们还盖起了地下一层、地上五层的综合医疗中心。”

“从前卫生院就是一排土坯房。”艾力是土生土长的鲁克沁镇人，见证了这所卫生院的巨大变化。鲁克沁镇中心卫生院成立于1956年，1994年盖起了两层楼，一层当门诊部，二层当住院部。此后20多年，卫生院的面积不断扩大，但远不能满足当地患者的需求。“鲁克沁镇中心卫生院位于火焰山山南，地处山南二乡二镇的交通中心，原本应担负起山南10万群众的医疗保健工作，但硬件设施始终跟不上。”艾力说。

为此，湖南省投入援疆资金2300万元，在鲁克沁镇中心卫生院内建设了山南医疗中心。湖南衡阳对口援疆工作队队长、鄯善县委副书记尹立鑫介绍，该项目建设总建筑面积为8000平方米，设有200个床位，是集卫生医疗与保健为一体的医疗中心。目前已竣工。

技术飞跃

专家就在乡里头

急病难病不再愁

住院部大楼里，弥漫着消毒水的味道，援疆专家陈永华带领医生们穿梭在病房之间，查看病人的情况。

69岁的阿瓦汗·哈力克正躺在床上，一旁的心电监护仪滴滴作响，随时监测着她的身体情况。

拿着病历本的陈永华刚走进病房，还没来得及向护士询问，阿瓦汗自己先说了：“我现在感觉好多了。”

5月3日晚，阿瓦汗突发急性心脏病，家人立即将她送到了卫生院。“我还以为自己要没命了。”回忆起那晚的情形，阿瓦汗仍心有余悸。好在救治专业及时，陈永华和同事们将她从生死线上拉了回来。

“我们以前得了急病，不敢来卫生院。”阿瓦汗说，从前卫生院不仅设备简陋，医生也短缺，村民们不太相信卫生院的急救能力。

“而现在，专家就在咱乡里头。”阿瓦汗所说的，正是陈永华在内的湖南援疆专家。

为解决鄯善县乡镇卫生院医疗专家短缺的难题，2018年3月，衡阳市卫健委精心挑选出32名业务骨干，奔赴鄯善县11家乡镇卫生院，开展为期半年的对口支援，其中4名专家被分配到鲁克沁镇中心卫生院。2019年3月，又有9名医生来到了鲁克沁镇中心卫生院。

“援疆专家的到来，让卫生院的医疗技术有了质的飞跃。”院长艾力说。

“有了专家，以后看病就在这里了。”63岁的祖克热汗·吾拉音说，以前看病首先就是要去县城的医院看，住院报销的比例为70%，现在这些病都能在乡镇卫生院治疗，报销比例高达90%，节省了一大笔费用，减轻了负担。

讲求传承

传帮带留下技术

年轻人快速成长

“您好，你们这里可以注射化疗药物吗？”

4月11日晚，总护士长阿依努尔·阿不力提甫接到了一个求助电话。求助者是前列腺癌患者，阿依努尔此前并没有见过他所说的药物，也没有注射化疗药物的经验。于是，放下电话，她立即上楼向师傅——援疆专家郭年春求教。

“万事总有先例。咱们要竭尽所能方便病人，明天让病人带药物、带病历来医院吧。”了解情况后，郭年春决定带着阿依努尔一起开展这个操作。

查资料、熟悉操作流程、叮嘱注意事项……二人一起忙到了深夜。第二天下午，患者按时来到了卫生院。尽管在心里默念了很多遍操作流程，见到病人，阿依努尔还是有些紧张。

“我来操作，你做辅助。”郭年春边说着，边开始了操作。检查药物—消毒—查对—去针套—进针—推药，当防护套管自动滑出，发出“咔哒”声时，郭年春快速将针拔出，操作完成。

“如果我们不能注射的话，患者每个月都得去县城。”这次珍贵的学习经历让阿依努尔收获良多。此后的几次注射，师傅都会放心地将药物交给她，让她来注射。

“我们会的多一些，病人就少跑一些。”一旁的内科医生海丽其汗·阿不都热依木说，在援疆专家的指导下，现在她能做很多以前做不了的手术，敢接以前不敢接的病人。

卫生院医护人员水平的提升，群众都看在眼里。住院部主任燕锦章说，2018年全院住院病人超过4000名，是前年的两倍，“现在群众生病了，都先想到来我们这里看病”。

然而，新的问题也随之而来——医护人员短缺。为此，卫生院提出“待遇留人”，提高现有医护人员的工资待遇，并完善相关培训机制。截至目前，卫生院共增加了近40名医护人员，其中绝大多数为年轻人。

“以后援疆专家们走了怎么办？”病房内，正准备出院的老人艾尼娅孜汗·玛合木提问院长。

院长艾力的回答里透着自信：“放心，专家们走了，技术会留下。现在，我们有更多的年轻人正在跟着专家学技术。”

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全民医保网覆盖13.4亿人

平均报销比例达70%以上

我国是世界上全民参保人数最多的国家，达到134452万人。三项基本医保包括职工医保、城乡居民医保、新农合，参保覆盖面稳定在95%以上。平均报销比例达到70%以上。数据显示，2017年，个人卫生支出占卫生总费用比重下降到28.8%，为近20年来最低水平。

困难群众即使患了大病也不用发愁。大病患者在基本医保报销基础上，还有大病保险、医疗救助等制度兜底。目前，大病保险覆盖10.25亿人，报销比例在基本医保的基础上提高约13个百分点。部分特殊人群还可以得到医疗救助，包括重点救助对象、农村建档立卡贫困人口，以及低收入家庭中的老年人、未成年人、重度残疾人、重病患者。2018年医疗救助惠及12亿人次，支出资金399.7亿元，其中资助城乡困难群众参保6692万人，实施住院和门诊救助5361万人次。三项制度有效衔接，形成综合保障链条。据统计，农村贫困人口参保率达到99.8%，经三项制度综合保障后医疗费用报销比例超过80%。

保障线越来越密实，报销也越来越方便，不用再垫付大量钱去看病。2017年1月，我国跨省异地就医结算平台正式启动，方便了大量的流动人口。目前跨省直接结算人次超过200万人次，人均减少垫付1.42万元，其中一半以上是60岁以上的老人，大大方便了流动人口异地就医，尤其是随迁老人。有医疗救助的困难群众报销也很方便，这是因为全国96%的县已实施医疗救助与基本医保费用“一站式”结算，医疗费用可以即时结算，结账时支付自付费用即可。

（本报记者 李红梅整理）

《 人民日报 》（ 2019年06月11日 13 版）