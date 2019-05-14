大病保险报销比例提高至60% 高血压、糖尿病等门诊用药纳入医保报销

人民网北京5月14日电 （记者崔元苑）近日，记者从国家医疗保障局获悉，为贯彻落实2019年《政府工作报告》任务要求，全面推进完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，国家医疗保障局会同财政部制定印发了《关于做好2019年城乡居民基本医疗保障工作的通知》(医保发﹝2019﹞30号，以下简称《通知》)。《通知》明确2019年城乡居民医保人均筹资标准整体提高60元，其中财政补助标准新增30元，达到每人每年不低于520元，新增财政补助一半用于提高大病保险保障能力，即在2018年人均筹资标准上增加15元；个人缴费同步新增30元，达到每人每年250元。

据了解，城乡居民医保按照个人缴费和政府补贴相结合，实行定额筹资办法。近年来，各级政府持续提高居民医保人均财政补助标准，从2007年人均补助40元，到2018年增至490元，对减轻参保群众缴费负担起到了重要作用。

为切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，《通知》明确新增筹资主要用于提高基本医保和大病保险两方面待遇保障水平。

在确保基本医保待遇保障方面，巩固提高政策范围内住院费用报销比例。建立健全城乡居民医保门诊费用统筹及支付机制，把高血压、糖尿病等门诊用药纳入医保报销。

在提高大病保险保障功能方面，首先是降低并统一起付线，原则上按上一年度居民人均可支配收入的50%确定，低于该比例的，可不做调整。然后，政策范围内报销比例由50%提高至60%。还有，对贫困人口加大支付倾斜力度，在起付线降低50%、支付比例提高5个百分点基础上，全面取消封顶线。