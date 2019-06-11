加禁售日本网红眼药水电商还在卖？

6月10日，加拿大卫生部日前发布公告，要求在其境内下架参天FX以及PC在内的多款日本眼药水，理由是“可能带来严重的健康风险”。截至发稿时，国内主流电商平台均在售这一产品，对此商家回应，产品符合日本当地相关标准。会关注并严格按照国家相关部门的通知要求来针对性地采取相应措施。

加拿大下架网红眼药水

今年4月15日，加拿大联邦卫生局官网发布了一则关于“多款粉刺膏、眼药水、洗眼液等产品可能带来严重健康风险”的公告。

加拿大联邦卫生局提醒消费者，在不列颠哥伦比亚省的两家Burnaby和Richmond商店出售的多种健康产品——包括滴眼液、洗眼液和痤疮凝胶——是未经授权的，可能会带来严重的健康风险，上述产品包括参天FX银色款、金色款以及PC款在内的多款日本“网红眼药水”。根据其声明，加拿大卫生部门发现参天FX多款眼药水含甲硫酸新斯的明和氨基己酸成分。而在加拿大，氨基己酸是处方药成分，可能会影响眼睛本身。而新斯的明类似药物用于治疗青光眼，因为其大量潜在与眼睛有关的副作用，这些药物不再被广泛使用。

公告中要求相应商店禁止销售并在官网下架相关产品，另外加拿大联邦卫生局也将与海关部门合作，防止此类产品进口。

更是有国内专家表示，被加拿大禁售的几款眼药水中含有“四氢唑啉”等成分，属于肾上腺素类药物，会对心血管造成压力，长期使用可能出现副作用。

国内电商平台仍售卖

北青报记者看到，目前在阿里健康海外旗舰店、京东海囤全球平台、小红书自营商城、淘宝、京东多个第三方店铺中，都有这两款眼药水在售，两款售价约为每瓶70至80元人民币。其中一些店铺还在进行促销，售价低至40元左右。其中，FX眼药水在天猫某店中月销达到7000多笔，在京东平台上某卖家自称这款眼药水在店内月销1.5万件以上。

那么加拿大的健康警示对国内电商平台有影响吗？阿里健康方面回应北青报记者表示，本产品属于日本制造进口的，保证完全符合日本厚生劳动省认证和日本药事法之标准。每个国家卫生/药品监管机构标准不一，阿里健康也会随时关注国家相关机构通知，并作出对应处理。

京东回应，京东海囤全球平台上销售的这款眼药水为日本制造的跨境进口商品，经核实，此款商品符合日本当地相关标准。海囤全球平台上的商品所适用的各项标准，均以其生产地区的标准为准。关于此次报道中提及的这款商品，京东会关注并严格按照国家相关部门的通知要求来针对性地采取相应措施。

小红书方面也表示，已经关注到上述信息，并会密切关注并遵循国内主管部门的要求。

相关知识

滥用眼药水风险大

中国农业大学副教授朱毅撰文称，用于眼药水的肾上腺素，主要是盐酸萘甲唑啉、盐酸羟甲唑啉、盐酸四氢唑林等，能显著收缩血管，可以快速消除红血丝，但治标不治本，还有各种副作用，比如加拿大的专家发现眼药水进入到血液循环系统后，会造成心率加快，甚至心肌缺血。

也有专家认为，这款眼药水在日本属于非处方药，药妆店、超市都可以买到，如果只是偶尔使用，且严格按照说明书上限定的次数，对身体是不会造成太大影响的。同时，专家也强调称，一般在健康情况下，不需要也不适合长期使用眼药水。如果对这类眼药水产生了依赖，长期以往是会影响眼球血管弹性的，同时还会使结膜血管调节能力进一步恶化，甚至导致角膜受损。

不过，比起这种眼药水中药物类物质存在的潜在风险，更多的科普博主认为非处方药眼药水中存在的防腐剂以及眼药水被滥用的风险更大一些。

本组文/本报记者 温婧 张鑫 统筹/余美英