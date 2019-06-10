脾胃虚弱怎么办？中医专家教您如何调理脾胃失调

中医认为，脾胃是“后天之本”，“胃司受纳，脾司运化，一纳一运”，两者密切合作才能使水谷化为精微，以化生气血津液，供养全身。也就是说，脾胃正常运转，将人体摄入的食物营养吸收并加以利用。

脾胃虚弱对人体会产生哪些影响？中医如何调理脾胃不调？6月10日（周一）16:20-17:20，首都医科大学附属北京中医医院消化中心主任 张声生将在“人民好医生”App进行科普直播，并在线解答大家的各种困惑，别错过哦！

专家简介

张声生，首都医科大学附属北京中医医院首席专家、消化中心主任，主任医师、教授、博士生导师、博士后导师。世界中医药学会联合会消化病专业委会会长，国家中医药局全国脾胃病重点专科协作组组长，脾胃病重点研究室主任；国家临床重点专科、国家中医脾胃病重点学科带头人。

第1-2届中华中医药学会脾胃病分会主任委员；北京中医药学会脾胃病专业委员会主任委员。

擅长：慢性萎缩性胃炎癌前病变、胃肠癌、溃疡性结肠炎、难治性胃食管反流病、消化不良、肠易激综合征、便秘以及中医的虚证、疲劳（脾劳）调理等。

出诊时间：周二下午。

从中医角度讲，“胃司受纳，脾司运化，一纳一运”，才能使水谷化为精微，以化生气血津液，供养全身，因此把脾胃合称为后天之本，气血生化之源。

脾的生理功能

（1）主运化：运，即转运、输送；化，即消化吸收。脾主运化，是指脾具有把水谷化为精微，并进一步转输至全身各脏腑组织器官的作用。实际上，脾就是对营养物质的消化、吸收和运输的功能。

（2）主升清：升，上升、输布和升举；清，指水谷精微等营养物质。脾主升清，指脾具有将水谷精微上输心、肺以及头目，并通过心肺化生气血，以营养全身。

（3）主统血：统，即统摄、控制、约束之意。脾主统血，是指脾能够统摄、控制血液在脉管内运行，而不致溢出脉外的作用。

胃的生理功能

（1）胃主受纳水谷：受纳是接受和容纳之意。胃主受纳是指胃接受和容纳水谷的作用，正因此中医上认为胃为水谷气血之海。

（2）胃主腐熟水谷：腐熟是饮食物经过胃的初步消化，形成食糜的过程。

胃的这两个功能，必须和脾的运化功能相配合，才能顺利完成。

脾胃失调如何治疗？

中医讲究辨证施治，脾胃失调的证型包括脾胃气虚、脾胃阳虚、寒湿阻滞、湿热蕴阻、中焦气滞等。不同的证型治疗方式不尽相同。

如何判断自己是否脾胃虚弱？关于脾胃不调，中医又是如何进行调理的？记得参与本期直播，与名医大咖在线互动！

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