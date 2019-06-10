三亚一医院骗保被罚
三亚东大肛肠医院诱导部分医保病人住院及不合理用药，近日被海南省三亚市医保局处罚。
三亚市医保局调查发现，2018年，三亚东大肛肠医院在下乡义诊收治病人的同时，存在通过免收或只收取少量病人自付费用、车辆接送患者治疗等方式，诱导部分医保病人住院及不合理用药等问题，共发生违规金额62638.44元。根据相关法律法规规定，三亚市医保局解除三亚东大肛肠医院的医保服务协议；评定该院2018年年终考核等级不合格，拒付其2018年全部质量保证金；全额追回已支付的医保基金62638.44元，并5倍罚款313192.2元；暂停拨付该院的医保费用26万元。（记者刘泽林）
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