“配方粉”违规产品遭查扣
针对宁波特壹食品有限公司、青岛金大洋乳业有限公司宣称生产的“配方粉”能解决婴幼儿过敏等问题，国家市场监管总局近日发布违法违规行为通报，要求属地市场监管部门速查严处。目前，依法查扣了相关配方粉产品、包装材料，责令企业停止生产，并召回产品。
据调查，宁波特壹食品有限公司和青岛金大洋乳业有限公司未取得特殊医学用途配方食品注册和生产许可。根据食品安全法、广告法等法律法规，宁波市市场监管局杭州湾分局和青岛市黄岛区市场监管局分别对上述两家企业做出查处，出具责令改正通知书，责令企业立即停止发布涉嫌虚假宣传的信息，停产整改并立即召回相关产品，并依法立案调查。市场监管部门对查封扣押的配方粉产品进行了抽样检验。经检验，除产品标签外，其他项目符合产品标签明示标准要求。（据新华社北京6月9日电 记者赵文君）
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