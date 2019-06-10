我国互联网诊疗收费、鼓励仿制的药品目录等新规将出台

根据近日国务院办公厅印发的《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》，备受关注的互联网诊疗收费和医保支付、鼓励仿制的药品目录等15项新规将在年内相继出台。

其中，6月底前需完成鼓励仿制的药品目录的发布等，9月底前需完成制定互联网诊疗收费和医保支付的政策文件等。

另外，涉及医疗、医保、医药的21项具体工作年内要“落地见效”，包括实施健康中国行动、支持社会办医、推进高值医用耗材改革、加强癌症防治等。

网约护士、互联网医院、线上健康管理……去年，我国出台了规范“互联网+医疗健康”发展的多项新规，互联网诊疗行为获得快速发展，发挥了实体医疗的补充作用，让医疗服务更加便民惠民。但是，对互联网诊疗行为制定相应的医保和价格政策一直在探索中。

在此前“互联网+医疗健康”便民惠民的新闻发布会上，国家卫生健康委员会规划司大数据办处长唐长林说，“互联网+医疗健康”要实现可持续发展，需要探索合理的定价、合理的分配和合理的分担，让医生、患者、医院、企业等几个方面都能受益。

随着医改持续深入以及社会老龄化的发展，我国实行鼓励新药创制和鼓励仿制药研发并重的原则，推动实现从制药大国到制药强国的转变。去年，《国务院办公厅关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》提出，要促进仿制药的研发。

记者从国家卫健委了解到，6月底前发布的鼓励仿制的药品目录是第一批，将引导企业研发、注册和生产临床及公共卫生安全急需的仿制药。2020年起，每年年底前发布鼓励仿制的药品目录。（记者屈婷）