蔬果肉蛋价格走势如何

近来，受天气和供给等因素影响，蔬菜、瓜果、猪肉、鸡蛋等农副产品价格持续高位运行，引起了广泛关注。果蔬肉蛋价格未来是否仍会继续上涨？供应能否保持稳定？相关专家表示，预计下半年全国蔬菜价格将季节性加速下行，瓜果价格后期将逐渐趋于回落，鸡蛋供应总体宽松，价格不具备上涨基础——

最近一段时间，城乡居民菜篮子里的蔬菜、瓜果、猪肉、鸡蛋等农副产品价格持续高位运行，引起了极大关注。随着夏季来临，这些果蔬肉蛋价格走势会发生变化吗？还会强势上行吗？针对这些大众关心的问题，经济日报·中国经济网记者采访了相关专家。

蔬果肉蛋价格处于高位

“全国蔬菜价格正处于季节性下行阶段，5月份回落速度有所加快，但价格较往年同期水平偏高。”中国农业科学院农业信息研究所研究员孔繁涛介绍说。

据农业农村部信息中心发布的全国重要批发市场蔬菜大宗批发价格计算，3月份，重点监测的28种蔬菜平均批发价格开始季节性下跌，环比下降0.6%，但降幅明显小于往年；4月份环比下降6.6%，跌幅增大，但同比增长18.7%，影响CPI上涨约0.43个百分点；5月份环比下降8.6%，跌幅进一步增大，但同比涨幅达近10年同期高点，价格较近3年同期平均值高18.4%。

相对于蔬菜价格加速回落，5月份全国瓜果、鸡蛋价格涨幅明显。

“目前，水果批发均价处于近5年的高点。”中国农业科学院农业信息研究所农业产业安全团队副研究员武婕介绍说，5月份农业农村部重点监测的6种水果批发均价为每公斤7.49元，环比上涨19.3%，同比上涨33.8%。其中，鸭梨、富士苹果、西瓜、巨峰葡萄、菠萝、香蕉同比分别上涨1.2倍、66.0%、22.2%、11.6%、11.0%、10.4%。

中国农业科学院农业经济与发展研究所副研究员、国家蛋鸡产业技术体系产业经济研究室骨干成员朱宁表示，5月份鸡蛋价格同比、环比涨幅都比较大。数据显示，5月份全国鸡蛋平均价格为每公斤8.87元，环比增长14.6%，同比增长14%。

值得注意的是，5月份全国猪价一改之前的快速拉升走势，表现为高位震荡，虽然同比价格涨幅较大，但环比价格总体变化不大。数据显示，5月份全国猪肉平均价格为每公斤24.71元，环比涨0.5%，同比涨26.6%；生猪平均价格每公斤14.98元，环比跌0.3%，同比涨41.7%。

从数据来看，虽然5月份蔬菜、瓜果、猪肉、鸡蛋等农副产品价格有涨有跌，但总体仍处于高位。

价格高位运行根在供给

农业农村部蔬菜市场分析预警团队首席分析师张晶表示，菜价之所以保持较高水平，主要是受去年冬季菜价偏低影响，今春蔬菜种植面积有所回调。农业农村部数据显示，580个蔬菜生产重点县信息监测点3月底在田蔬菜面积为107万亩，同比减少2.2%。同时，冬春蔬菜主产区受“倒春寒”和持续阴雨寡照影响，导致蔬菜生产进度推迟，造成菜价居高不下。

据介绍，近期瓜果价格过快上涨的一个重要原因是存储类水果富士苹果和鸭梨的价格创历史新高。

武婕表示，苹果和梨约占我国水果总产量的三分之一，这两种大宗水果因灾减产，库存偏低，其价格上涨带动了水果整体价格上涨。此外，5月份是水果青黄不接期，作为存储类水果的消费替代品、能稳定果价的丰产柑橘退市，桃、葡萄等其他大宗水果品种未到集中上市期，新产季荔枝等部分热带水果减产，导致当前水果市场供应偏紧。“目前，水果价格上涨符合水果价格在一季度、二季度处于相对高位，三季度处于低点的季节性波动规律。”武婕说。

鸡蛋价格窜高原因也在供给侧。数据显示，2018年10月份至2019年3月份，全国鸡蛋零售价格连续下跌。“持续6个月的鸡蛋价格下跌，导致蛋鸡养殖盈利区间逐渐缩小，削弱了蛋鸡养殖主体对市场行情的信心，鸡蛋主产区陆续淘汰蛋鸡，新补栏蛋鸡尚未开产，造成4月份及5月份前半个月鸡蛋供给偏紧、鸡蛋价格上涨。”朱宁说。

猪价波动则是受非洲猪瘟疫情和供需分化影响。数据显示，1月份至4月份，规模以上生猪屠宰企业屠宰量7423.24万头，同比减少8.0%。中国农业科学院农业信息研究所副研究员、农业农村部国际畜产品生产和贸易首席专家朱增勇表示，今年一季度全国生猪存栏37525万头，是1992年以来的最低水平，这说明猪价2月份开始的反弹主要是受供给不足影响。

蔬果肉蛋对CPI影响将减弱

对于大众关心的蔬果肉蛋价格走势变化，以及对CPI的影响等问题，受访专家均表示，下半年蔬果肉蛋对CPI影响将减弱。

“预计全国蔬菜价格将季节性加速下行。”孔繁涛说。首先，今年冬春季未出现极端天气，虽然生产进度有所推后，但蔬菜生产恢复较快，供应有保障。其次，蔬菜生产逐步由冬春模式转为夏季模式，露地蔬菜成为主流，地产蔬菜丰富，生产和运输成本整体降低。此外，春节后我国大部分地区出现长时间低温寡照天气，华中、华北地区大田蔬菜上市时间普遍延后半个月到1个月，如今前期推迟上市的蔬菜将集中大量上市。

“从全年来看，蔬菜整体价格或与去年持平或略高。”张晶提醒广大蔬菜种植户，虽然今春蔬菜种植面积有所减少，但受前期高价影响，下半年部分品种扩种意愿较强，秋冬及后期蔬菜供应有保障，且价格下行压力增大，需要理性决策，防范市场风险。

“瓜果价格虽然涨幅较大，但基本符合季节性波动规律，后期将逐渐趋于回落。”武婕认为，随着气温升高，各地时令瓜果如西瓜、甜瓜、桃、杏、樱桃等上市量逐渐加大，水果市场供应偏紧的局面将逐渐好转，部分水果价格将趋于下降。预计6月份至9月份，西瓜将成为瓜果市场的主力军，价格将持续走低。苹果、梨等存储类水果整体供应不足，加上存储环节受今年涨价影响对利润率的预期比较高，成本上升，预计价格可能将持续高位运行。但是，随着时令水果上市量加大，消费替代明显增强，预计后期其价格继续大幅上涨的可能性不大，瓜果价格下半年对CPI的拉动将显著减弱。

下半年鸡蛋价格是否会继续上涨？朱宁表示，下半年鸡蛋供应总体宽松，价格不具备上涨基础。实际上，5月底全国鸡蛋价格已明显下降。农业农村部监测数据显示，2019年5月23日以后，我国鸡蛋价格持续回落，下降幅度达7%

比较令人担忧的是猪肉价格。农业农村部监测数据显示，全国生猪存栏量降幅呈扩大趋势。4月份同比降幅扩大至20.8%，较上月增加2个百分点。朱增勇表示，6月份生猪供给将会较上年同期明显下降。下半年全国猪肉平均价格同比涨幅可能达到30%至40%之间。同时，他认为，虽然猪肉价格上涨将带动CPI上涨，但贡献率将会稳中略降。