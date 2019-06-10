北京市属三级医院治理号贩子不力将降级

北京市接受中央扫黑督导立行立改部署会召开后，针对发挥行业作用治理号贩子乱象不够的问题和薄弱环节，北京市卫健委立即制定了立行立改工作方案。昨天，记者了解到，市卫健委已对北京协和医院等整治不到位的医院负责人进行约谈，同时安排12个暗访组深入到相关医疗机构进行巡查。另外，对号贩子、涉医事件、非法行医等行业乱象治理不力的市属三级医院，年终绩效考核将予以降级。

中央督导组督导市卫生健康委扫黑除恶专项斗争工作后，市卫生健康委立即按照中央督导组关于边督边改、立行立改的要求，组织召开党委扩大会议和专项斗争领导小组会议、各区卫生健康委主任专题工作会议，要求全系统全力做好市卫生健康系统扫黑除恶专项斗争工作。

目前，市卫生健康委正在对督导组和市委书记蔡奇同志讲话中指出的问题逐条逐项进行对照检查，明确整改标准、措施、期限，确保问题整改到位。针对发挥行业作用治理号贩子乱象不够的问题和薄弱环节，制定了市卫生健康委立行立改工作方案，全面落实好主体、属地、行业监管等相关责任。

市卫健委围绕实现行业对号贩子“治理到位、全面好转、持续保持”的目标，积极主动与公安等部门加强协作与配合，对问题线索加强搜集，对现有案件再次梳理；对整治不到位的北京协和医院、北京同仁医院、北京儿童医院等医院负责人进行约谈，明确提出了切实履行主体责任、坚决做好整改等要求；安排12个暗访组深入到相关医疗机构进行巡查，发现问题马上约谈医疗机构负责人。同时，还以市卫生健康委扫黑除恶专项行动领导小组办公室名义下发《问题整改督办单》，提出限期整改要求。

市卫生健康委和市中医局、市医院管理中心领导已带队到各区和有关医疗机构检查整治“号贩子”工作，对因重视不够、日常监管不到位、与公安部门联动不及时，造成涉黑涉恶问题突出的部门和单位负责人，将依法依规追究相关责任，从重从严处理。对整治行业乱象不力的市属三级医院，年终绩效考核予以降级；对非市属单位，按照管理权限等，移交主办机关，并在医院评优评先和申报市级科研专项等方面采取严格禁限措施。

下一步，市卫健委将持续开展卫生行业扫黑除恶专项行动，联合多部门对号贩子、涉医事件、非法行医等行业乱象，开展联合整治，确保全市卫生健康领域安全稳定。（记者 刘欢）