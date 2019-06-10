教会孩子避险自救
窦瀚洋
学习避险知识，还得多些实践和演练，方能临危不乱、成功自救。
最近，两个视频让人看着既揪心又欣慰。
深圳一名9岁女孩，乘坐电梯上行时，突然遭遇电梯下坠。她马上按下所有按钮，电梯从19楼渐次滑至1楼，女孩安然无恙。
江苏一名13岁的男孩，独自在家时遭遇火灾。看到客厅冒烟，他立刻躲进卫生间，将淋浴打开对准门缝喷洒，防止明火蔓延，同时大声呼救，最终被消防员安全救出。
这两个孩子的一系列操作，有一个共同点，就是临危不乱，果断自救，而且每一步都正确利落，毫不犹豫，难怪被网友称为“教科书式自救”。其中体现出的心理素质和应急知识，即便是有些成年人，恐怕也会自叹不如。他们是怎么做到的呢？
知识来自学习。一方面，现在很多学校通过设置课程、举行演练活动，普及各种应急知识。另一方面，社会机构、相关管理部门，也在通过各种途径、媒介，积极传播遇险时的处置办法。深圳那名女孩事后接受采访就说了，她的自救知识，是之前参观安全展览时学到的。另外，不少家庭也注重这方面的教育。
学习贵在应用。把铭记于心的应急避险知识，转化为危险来临时的行动力，这是关键。所以，对于避险知识的学习，不能纸上谈兵，毕竟“纸上得来终觉浅”，得多些实践和演练。比如，现在很多学校经常开展消防演习，有的自然灾害多发的地区会组织合成演练，都很好。应急避险方面的教育和实践，就是应该多多益善，争取形成条件反射才好。
有研究者表明，小学是最适宜进行安全教育的时期。因为这个年龄段的儿童，相对容易接受安全指导，并能有意识地转化为行动，养成良好的安全习惯，受用一生。有的国家，公共安全教育就是从小朋友抓起，有的儿童在学龄前就接受过几个小时的安全逃生模拟教育，之后还会上各种安全教育课程，诸如消防课程、防震课程等，这样往往能收事半功倍之效。
古人说，君子不立危墙之下。真碰上危墙了，咱也有办法自救、救人，那该多好。
《 人民日报 》（ 2019年06月10日 13 版）
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