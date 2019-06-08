乙肝新药不只“看上去很美”

由美国制药巨头吉利德（Gilead）开发的抗病毒药物丙酚替诺福韦（TAF）在2016年获得美国FDA批准，用于慢性乙型肝炎患者的治疗。紧接着日本、欧盟和老挝迅速批准上市，用于治疗伴有代偿性肝病的慢性乙肝病毒（HBV）感染患者。当前，TAF更是欧洲肝脏研究学会（EASL）和美国肝病研究学会（AASLD）指南推荐用于治疗慢性乙型肝炎（慢乙肝）的一线口服核苷（酸）类似物（NA）。

“有史以来抗病毒效果最强的乙肝药物”“久违了十年之久的乙肝新药”“乙肝患者的新希望”，一时间诸多荣誉和无数双患者的眼睛都聚焦在这款新药上，许多患者迫切想知道自己是否可以用这款新药。

低给药剂量，相同的疗效。与TDF（替诺福韦酯）相比，TAF只需要十分之一的TDF给药剂量，即可实现与TDF相同的抗病毒疗效。

更好的骨骼安全性和肾脏安全性。与原有的乙肝药物TDF相比，TAF能有效改善骨骼安全性系数，降低骨质疏松症风险。且对于肾脏的危害更加小。

什么样的人适合这款药物？

所有的初治患者均可首选TAF。所有符合乙型肝炎抗病毒治疗指征的乙肝患者，包括肝硬化患者，均可首选TAF。对于初治患者来说，选择“高效、低耐药”的抗病毒药物尤其关键，能有效控制病情。

核苷类药物单药耐药或应答不佳的患者可以换用TAF。以往，拉米夫定、替比夫定或恩替卡韦发生耐药或应答不佳的患者，医生一般建议加用阿德福韦联合治疗。因为当时只有阿德福韦与以上3种药物没有交叉的耐药位点，但阿德福韦单药抗病毒作用较弱，很容易再次导致耐药。因此对于拉米夫定、替比夫定或恩替卡韦发生耐药或应答不佳的患者可直接换用TAF单药治疗。

正在联合治疗患者可换用TAF。一些患者在前几年的治疗中已经发生耐药，正在服用拉米夫定+阿德福韦、恩替卡韦+阿德福韦，或者替比夫定+阿德福韦联合治疗。如果这些患者在联合治疗期间病毒应答良好，HBVDNA保持在可检测值的下限，换用TAF单药治疗，肯定仍然可以保持良好的疗效。换药后，病人的服药负担减少，还可以减轻药物对肾小管的毒性。

正在使用恩替卡韦每日2片治疗的患者可以换用TAF。有些患者在拉米夫定耐药后换用恩替卡韦每日2片治疗。因为拉米夫定与恩替卡韦有相同的耐药位点，在拉米夫定耐药后，体内的乙肝病毒对恩替卡韦的敏感性也会明显降低，如果每日只服1片恩替卡韦，很容易发生耐药，必须把剂量增加1倍，按每日2片剂量服用。即使这样，仍有40%的患者在4年~5年后发生耐药。因此，这些患者换TAF更为合适。

阿德福韦单药治疗应答不佳的经治患者可以换用TAF。阿德福韦的抗病毒作用较弱，单药治疗有许多患者的应答不佳，HBVDNA一直没有转阴。这些患者若不及时改变治疗方案，则势必造成病毒耐药。经治患者如果以前用过拉米夫定等核苷类药物，换用恩替卡韦容易发生耐药，不如换用TAF。

既往拉米夫定耐药，使用阿德福韦或TDF出现肾损害的患者，可换用TAF。我国拉米夫定上市较早，替比夫定和恩替卡韦与拉米夫定有相似的耐药位点，对于拉米夫定耐药的患者只能选择阿德福韦和替诺福韦，但这两者都有导致肾损害和血磷降低的风险，引起肾毒性的机制也是相同的。但TAF的治疗剂量仅为“TDF”的1/10，即可达到TDF相同的抗病毒疗效，而且大大降低了药物对肾脏毒性。

解读TAF

TAF是一种新型核苷酸类逆转录酶抑制剂。进入肝细胞后，药物可水解成替诺福韦。替诺福韦随后被细胞内的激酶磷酸化，成为具有药理活性的替诺福韦二磷酸盐。替诺福韦二磷酸盐由HBV逆转录酶整合入病毒的DNA，从而导致DNA链合成的中断。

TAF作为TDF的升级版推出，TDF作为国外乙肝初始治疗首推药物，抗病毒效果非常强，而且具有8年零耐药的数据，是乙肝治疗“高效、低耐药”的理想药物，唯一的缺点是长期服用可能对肾脏和骨密度造成损伤。相比之下TAF克服了部分TDF的缺点，且TAFⅢ期研究的96周疗效和安全性结果显示，TAF在保持较高病毒抑制率的情况下，没有发现耐药。