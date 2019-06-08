“跨界”生长鼻窦肿瘤被切除

近日，一名鼻窦恶性肿瘤患者在哈尔滨医科大学附属第二医院接受手术治疗。其跨越鼻腔、颅底、眼眶生长的肿瘤被完整切除，保住了视力和视功能，目前已康复出院。

患者朱先生今年53岁，年初时发现自己右侧鼻腔里长满了肉样的东西。除了嗅觉减退外，朱先生觉得没有其他身体不适，所以没有及时就诊。后来，朱先生的右眼开始经常性地流泪，并且右侧眼角瘙痒难耐。

“通过患者右眼内侧的破溃皮肤，可以清楚地看到有肿物生长出来，而且肿物周边红肿得比较厉害。由于肿物较大，右眼球受到严重挤压，已经偏向一侧，出现斜视。结合CT检查结果和临床经验，高度怀疑这是鼻颅眶区恶性肿瘤。”哈医大二院耳鼻咽喉头颈外科副主任孙亚男教授介绍，该肿物侵犯面积广泛，原发在鼻腔鼻窦，向上破坏到颅底，侵犯硬脑膜，向外进入眼眶，侵蚀眼球筋膜。如果患者再延误治疗半个月，不仅右眼视力无法保住，右眼球也无法保留。

术中，孙亚男先小心谨慎地将患者右侧鼻腔内的肿物清除干净。接着，眼科杨滨滨副教授进行眼眶肿物切除，由于肿物已经生长到眼球后方，眶筋膜受侵，下斜肌和内直肌被严重压迫，医生细致解剖分离后，保护了患者眼球的完整。随后，孙亚男将鼻眶边缘、颅底残余的肿物切除。手术持续了6个多小时。

专家提醒，由于鼻窦的解剖位置比较隐蔽，发病初期没有明显的临床表现，当出现症状时，肿瘤往往已经发展到严重的阶段。因此，当出现鼻塞、涕血、偏头痛、眼球突出或复视等预警信号，尤其是长期吸烟者出现鼻部不适症状时，一定要及时就诊。