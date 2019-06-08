“好朋友”诱导吸烟作用大

近日，河北省沧州市疾病预防控制中心公布一项学生吸烟现状调查结果。该调查覆盖2517名在校学生，年龄为15岁～24岁。结果显示，281名学生有吸烟习惯，其中女性39人，1109人尝试过吸烟，1753人经常暴露于二手烟。

调查显示，13岁以下尝试过吸烟的人占17.2％。吸烟者中，37.7%的人表示是好奇心驱使自己吸上第一根烟，其次是朋友提议或教唆（35.7％），从众、叛逆和模仿占的比例也很高。78.9%的吸烟者在“好朋友给你烟是否会使用中”选择了肯定的答案，85.1%的吸烟者身边有同学或朋友吸烟，93.1%的吸烟者根本没有戒烟的意图。

调查还显示，面对“看到别人吸烟你是否反感”这道题，选“无所谓”“不会”的人数超过四成。虽然有98.7%的被调查者知道吸烟对他人和自身健康会造成危害，超过九成的人明确表示应该在教学楼、图书馆、运动场所和宿舍禁烟，但能完全答对吸烟引起的疾病和烟草中有害成分题目的，仅占一成左右。