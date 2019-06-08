吃粽子异物卡喉咋办?

吃粽子不小心“误吞”枣核，鱼刺、鸡骨头等异物卡喉的情况时有发生，怎么办？专家提示，一旦发生卡喉，不要听信民间偏方，应尽快就医处置。

中国医学科学院北京协和医院急诊科主任朱华栋表示，枣核两端和鸡骨头两端尖锐如针，鱼刺细又长，一旦不小心咽下去，轻者会把食管和胃肠壁划破，重者可能伤及其他重要器官，如扎破前方的气管，引起气管食管瘘，扎破后方的血管引起大出血，严重者会危及生命。因此，一旦吞入异物，一定及时就医，以免出现不必要的严重后果。

朱华栋表示，对于食管异物最重要的是预防，关键在于改变饮食方法。我们吃饭习惯于将食物吞入口中后再将尖锐物或异物吐出，一旦进食过快，或不小心，就可能有漏网的尖锐物被咽到食管内。所以应提倡小口进食，将尖锐物或异物在入口之前就挑出来。

提到民间的去除食管异物的“妙招”，如喝醋软化、吞食馒头等，北京协和医院急诊科主治医师王江山表示，这些方法均不可取，甚至可能加重病情。因为食醋中醋酸含量低，不可能在短时间内软化鸡骨鱼刺等，枣核的主要成分是纤维素，更不可能在酸性环境中软化，酸性的食醋还可能会刺激胃肠道引起不适，可能刺激创面引起出血。吞食馒头不但不能起到包裹异物的作用，相反可能将异物推到肠道，使取出异物更加困难，甚至会加重损伤。因此，上述的这些方法，都是不科学、不可取、不推荐的。