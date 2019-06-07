北京胸科医院实现全国结核病远程查房

近日，全国结核病远程查房在北京胸科医院成为现实，这是中国结核病领域首次实现远程查房。北京胸科医院副院长李亮表示，远程查房是网络会诊延伸出的一种创新模式，它最大的亮点就是能够让专家直接面对患者，降低了中间环节信息遗漏的几率。

“唐主任，您好，感谢您能关注我的病情。”双手合十，放在胸前，透过摄像头，西藏自治区第三人民医院结核内科的患者加洛（化名）向北京胸科医院结核病专家唐神结表示着敬意。

“你下午有没有发烧的现象？你现在什么感觉？你之前得过肾病么？”看着大屏幕里躺在病床上的加洛，唐神结细细的询问着，“现在我想问一下主管大夫，他查痰的结果是什么样子的？是什么时候把吡嗪酰胺换成左氧氟沙星的？患者换药后有什么不良症状？”远程会诊中心里，声音洪亮、画面清晰，一连串的问题，唐神结好像在自己的病区查房，丝毫没有受到4000公里距离的影响。“你放心，我们有信心治好你的病，你要有自信。”询问完病情后，唐神结还亲切的安慰加洛。

“说实话，这套系统真的是很出乎我的意料，在画面里和西藏的患者面对面咨询 病情，和我们在院内会诊的感觉没有任何区别。能够直接与患者交流，我们问的清楚，了解的也更透彻。”手指着屏幕上的CT影像，北京胸科医院医学影像中心副主任侯代伦表示，“你看，我们在这里还能够第一时间查看患者在西藏拍的影像，这简直太方便了，它不仅能够让我们更清晰的了解患者情况，给患者清晰的诊断，同时对就诊患者来说更是一种保障。”

北京胸科医院副院长、北京结核病诊疗技术创新联盟常务副理事长李亮指出，远程查房是网络会诊延伸出的一种创新模式，它最大的亮点就是能够让专家直接面对患者，患者足不出驻地就能够享受到大医院的专业资源与技术设备，在降低中间环节信息遗漏几率，减少患者舟车劳顿与经济开销的同时，还能够在远程查房的过程中，为基层医生提供更多的学习机会，方便他们优化用药方案，了解最新专业技术，从而推动优质医疗资源下沉，缩小地区医疗差异。李亮介绍到，除了远程查房外，他们还同时开展查房直播活动，把查房的过程通过网络直播出去，让更多的基层医院医生通过观看视频，在临床实践中学习诊疗技术、调整诊疗方案、了解正确的病情诊断、好的治疗经验和规范的用药措施，以便捷的互联网方式帮助医院提高专科水平、降低差异化、迎合国家政策。

据了解，近几年，北京胸科医院与北京结核病诊疗技术创新联盟一起，一直致力于利用网络打造远程会诊教学平台。几年来，从远程培训到远程会诊，从远程直播到远程查房，北京胸科医院已经与全国100多家结核病医疗机构开展了联动，架设起远程会诊教学平台。截至目前，已经开展远程教学142场，远程会诊304次，为全国659名患者提供了优质的服务。未来，北京胸科医院还将携手北京结核病诊疗技术创新联盟在更多的医院架设远程设备，逐步在全国打造一个快速、高效、高质的互联网医院集团，为结核病患者和全国的结核病防治工作人员架起就医、学习、互助的平台。（北京胸科医院宣传中心）