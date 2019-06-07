饮茶不能抵消吸烟饮酒增加的肿瘤风险
付东红
《欧洲流行病学杂志》近日发表了北京大学公共卫生学院李立明教授团队中国慢性病前瞻性研究项目最新成果。该研究对45万余人进行长期随访，结果发现在不吸烟且不过量饮酒的个体中，饮茶对肿瘤发病风险未见保护作用。
论文责任作者之一的北京大学公共卫生学院吕筠教授介绍，恶性肿瘤是威胁我国居民健康的重要疾病之一。一些基础研究提示，茶叶中的茶多酚等活性物质可能降低肿瘤的发病风险。很多中国人有饮茶的习惯，男性饮茶者有的还同时伴有吸烟和饮酒的习惯。这使得中国人群中饮茶与肿瘤的关联变得复杂。另一方面，喝茶防癌的观念在我国人群中非常普遍，甚至认为饮茶能够抵消或削弱吸烟和饮酒带来的患肿瘤风险，使得吸烟饮酒者可能诉诸饮茶而非戒烟限酒来保持健康。
研究人员利用“中国慢性病前瞻性研究”募集的455981名30岁～79岁中国成年人平均随访10年的数据进行分析。结果发现，在不吸烟且不过量饮酒（每天<15克纯酒精——约为啤酒450毫升，或葡萄酒150毫升，或38度白酒50克，或52度白酒30克）的个体中，对于总的肿瘤发病风险，以及肺癌、结直肠癌、肝癌、女性乳腺癌及宫颈癌的发病风险，每日饮茶未见保护作用。另外，无论是否每日饮茶，肿瘤风险均随吸烟量和饮酒量的增加而增加。
吕筠强调，饮茶并不能抵消或削弱吸烟或过量饮酒增加的患肿瘤风险。对吸烟、饮酒者来说，戒烟限酒才是防癌的根本方式。（付东红）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn