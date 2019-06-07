我国丙肝治疗形势较好 还需多方共同努力
屈婷
国家卫生健康委员会疾病预防控制局发布《2018年全国法定传染病疫情概况》显示，病毒性肝炎依然是我国新发病数第一的乙类传染病，其中丙肝发病数就有近22万。
“丙肝是可以被治愈的。”多位肝病专家指出，在药品审批审评改革的推动下，我国丙肝治疗手段已有了更先进的“武器”。从防控的角度，治愈率的提高将加速推进“消除丙肝”目标的实现。
广州护士王芳（化名）25年前因为职业暴露感染了丙肝，一直用普通疗法控制肝损害。后来，由于用上了最先进的泛基因型丙肝新药，她的丙肝8周就治愈了。从无药到有药，从艰难维持到彻底痊愈，王芳的境遇折射出药品审批审评改革给丙肝治疗带来的变化。对于近千万丙肝感染者来说，丙肝新药的引入不仅代表着重获健康的希望，也意味着阻断传播的现实意义。
日前，王芳使用的这种丙肝新药——艾诺全通过了国家药品监督管理局的审批。从2017年起，近两年来我国获准上市的丙肝新药已达10种。
专家指出，上述新获批的丙肝新药都是新一代的直接抗病毒（DAA）药物，相比传统“干扰素联合利巴韦林”的治疗方案，一是可以口服给药，更方便；二是适用人群更广，副作用更小；三是疗程更短，病毒学治愈率达90%以上；四是耐药可能性小。
丙肝病毒（HCV）具有传染性，主要有6种基因型及多种亚型，所采取的治疗手段也随之不同。一旦感染丙肝病毒，病人发生慢性化的风险极高。因此，早检测、早诊断、早治疗是丙肝防治的关键。
亚太肝病学会秘书长、北京清华长庚医院肝胆胰中心主任魏来说，新批准的格卡瑞韦哌仑他韦（艾诺全）是一个新的泛基因型治疗方案，疗程更短，至此我国具备了世界卫生组织推荐的所有泛基因型丙肝治疗方案。
自2018年以来，我国已加快境外多种已上市临床急需新药在境内上市。此外，为了鼓励国内外药企在中国开展原创性新药的研发，申请药物临床试验的审批时限也从以前至少2到3年的时间缩短到60日。
中国工程院院士庄辉说，随着丙肝新药相继获批，我国丙肝治疗形势很好，但“消灭丙肝”不可能一蹴而就，需政府部门、制药企业、医疗保障等各方共同努力。（屈婷 林苗苗）
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