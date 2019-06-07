胃癌呈现年轻化倾向 多数早期无症状

近日,国家消化道早癌防治中心联盟联合清远市人民医院消化内科在该院门诊大楼为市民免费筛查胃癌。

“不要过多地吃咸而辣的食物,不吃过热、过冷、过期及变质的食物。”“养成良好的生活习惯,戒烟限酒。”“要有良好的心态应对压力,劳逸结合,不要过度疲劳。”清远市人民医院消化内科主任彭铁立表示。

胃癌呈现年轻化倾向

陈先生今年五十多岁,喜欢喝酒,患有萎缩性胃炎。为了防止发展成胃癌,他定期做筛查,在一次筛查中,他被告知身患早期胃癌。由于及时接受专业治疗,他的身体正在恢复当中。

彭铁立说,胃癌在我国的发病率极高,尤其是在男性恶性肿瘤中居于第二位,仅次于肺癌。胃癌早期多无症状,非特异性消化不良症状。

胃癌是起源于胃黏膜上皮的恶性肿瘤,在我国各种恶性肿瘤中发病率居首位,胃癌发病有明显的地域性差别,在我国的西北与东部沿海地区胃癌发病率比南方地区明显高。好发年龄在50岁以上,男女发病率之比为2:1。

由于饮食结构的改变、工作压力增大以及幽门螺杆菌的感染等原因,使得胃癌呈现年轻化倾向。胃癌可发生于胃的任何部位,其中半数以上发生于胃窦部,胃大弯、胃小弯及前后壁。绝大多数胃癌属于腺癌,早期无明显症状,或出现上腹不适、嗳气等非特异性症状,常与胃炎、胃溃疡等胃慢性疾病症状相似,易被忽略,因此,目前我国胃癌的早期诊断率仍较低。胃癌的预后与胃癌的病理分期、部位、组织类型、生物学行为以及治疗措施有关。

不宜吃过冷过热的食物

由于胃癌的病因尚未明确,所以无特殊预防方法。除应注意饮食卫生、避免或减少摄入可能的致癌物质,可多进食含维生素C丰富的蔬菜、水果等。对所谓癌前期病变,要进行密切随访,早期发现变化,及时进行治疗。

彭铁立表示，预防癌症要常吃碱性食物以防止酸性废物的累积,因为酸化的体液环境,是正常细胞癌变的肥沃土壤,调整体液酸碱平衡,是预防癌症的有效途径。

不要过多地吃咸而辣的食物,不吃过热、过冷、过期及变质的食物;年老体弱或有某种疾病遗传基因者酌情吃一些防癌食品和含碱量高的碱性食品,保持良好的精神状态。养成良好的生活习惯,戒烟限酒。世界卫生组织预言,如果人们都不再吸烟,5年之后,世界上的癌症将减少三分之一；其次,不酗酒。烟和酒是极酸的酸性物质,长期吸烟喝酒的人,极易导致酸性体质。

要有良好的心态应对压力,劳逸结合,不要过度疲劳。可见压力是重要的癌症诱因,中医认为压力导致过劳体虚从而引起免疫功能下降、内分泌失调,体内代谢紊乱,导致体内酸性物质的沉积;压力也可导致精神紧张引起气滞血淤、毒火内陷等。

生活要规律,生活习惯不规律的人,如彻夜唱卡拉OK、打麻将、夜不归宿等生活无规律,都会加重体质酸化,容易患癌症。应当养成良好的生活习惯,从而保持弱碱性体质,使各种癌症疾病远离自己。加强体育锻炼,增强体质,多在阳光下运动,多出汗可将体内酸性物质排出。

有“3多2痛”症状,赶快去做胃镜

“3多”即打嗝增多、恶心反胃感觉多、黑便次数多。

打嗝增多。一般来说,吃饭后打嗝是一种正常生理现象,特别是饮食过快、过饱等会产生打嗝,但是,如果是胃癌引起的打嗝,则与平时不同。当胃癌持续发展下去,影响到附近迷走神经或膈肌时,就会导致人在饭后不停地打嗝,且会持续长达数十个小时!所以,一旦出现经常性的,且长时间的打嗝,就要及时就医。

恶心反胃频多。在胃癌中,多数都位于幽门窦部,所以很容易导致幽门梗阻。一般幽门梗阻的典型症状,就是引起胃扩张呕吐,并且呕吐物多为在胃内停留过久的隔宿食,故有腐败酸臭味。

黑便次数多。大便突然发黑,很多时候都是身体的危险警告,当胃部肿瘤出现,压迫胃部组织,出现渗血的胃溃疡状况,就会使大便发黑。一般来讲,出现黑便时,往往提示肿瘤已是中晚期,胃癌也是如此,因此,尽快进行正规的癌症筛查和尽早治疗才是关键。

“2痛”即吞咽痛、胃胀痛。吞咽痛。胃癌早期患者,胃内的肿瘤较小,且有逐渐扩大的趋势。所以在日常生活中,病人经常会在吞咽食物时感到窒息和疼痛,咀嚼时,胸骨后面会有一种不舒服的感觉,甚至是异物感。

胃胀痛。很多胃病都会引起胃胀痛,如胃溃疡,可胃溃疡跟胃癌所引起的疼痛感,却有所区别。胃溃疡引起的胃痛,多在饭后1小时左右出现,进食可以得到缓解,部分恶性胃溃疡的患者,还会出现上腹腹胀、疼痛的情况。可胃癌引起的疼痛,却没什么规律可言,如不及时治疗,痛感会越来越明显,让人无法忍受,并且进食的话,痛感还会加剧。

胃镜是可以早期发现胃癌的最好手段,那么,做胃镜时是选择无痛胃镜?还是普通胃镜?无痛胃镜是相对于一般胃镜而言,指在做胃镜检查前,先由医生对患者实施麻醉,这样减少检查时间,也可减轻患者痛苦的手段。

但是,并不是所有人都能享受无痛胃镜!年龄超过70岁,有心脑血管基础疾病,有肺部疾病处于急性发作期,有精神疾病病史或颅脑外伤史,多种药物过敏史等患者,都不能享受无痛胃镜。所以,能耐受普通胃镜检查的,可以选择一般的普通胃镜,当然,最好还是根据医生的建议去检查。（彭可明 刘秋宜）