孩子近视度数增长快 治疗需耐心

近视茶、近视治疗仪、视力训练仪……当下，一些号称能让孩子“轻松摘镜”的产品击中了家长渴望让孩子度数增长“急刹车”的心理。眼科专家提醒，近视诊疗“心急吃不得热豆腐”，家长要了解近视诊疗是一个长期化、个性化的过程，坚决避免治疗不当给孩子视力带来的二次损伤。

6月6日是第24个全国爱眼日，今年的主题依然是关注孩子的眼健康。调查显示，我国53.6%的儿童青少年近视。巨大的治疗需求催生了市场乱象。

首都医科大学附属北京同仁医院医学视光中心副主任宋红欣就揭露了一种“骗术”：一些不法商家为了蒙骗患者，在治疗前用一版视力表，治疗后则“掉包”换用一版字体稍大一些的视力表，让患者误以为视力真的提升了。

宋红欣说，随着年龄成长，孩子近视度数也会增长，要到18岁以后才会逐步稳定，所以家长希望度数“急刹车”并不现实。

比如，角膜塑形镜是目前公认控制、延缓近视发展最有效的方法之一。但中华医学会眼科学分会视光学组副组长杨智宽提醒说，戴上角膜塑形镜只是一个开始，持续、定期的复查也很重要，“不管是什么诊疗方式都不能一劳永逸，培养良好的用眼习惯、及时评估眼部健康状态是终生的。”

在中南大学爱尔眼科学院，科研人员开发出拥有完全自主知识产权的人工智能产品“云夹”来监测患者的用眼习惯，从而制定科学的近视矫正方案。该院眼科专家、爱尔眼视光研究所副所长蓝卫忠说，科学的近视诊疗都不会太“快”，目前没有任何“一技、一方、一法、一药、一器”能一治永愈，一治立愈。家长应重视孩子日常用眼习惯的监测，去专业眼科医疗机构寻求个性化、精准化的近视防控方案。

业内人士指出，卫生及监管部门应多渠道培育公众基本的健康常识，引导家长前往有正规医疗资质的机构为孩子矫正近视，以防出现“病急乱投医”的现象；此外，市场监管部门应加大排查力度，惩处商家违反宣传规定、误导患者的不法行为。(屈婷 侠克)