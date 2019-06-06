两部门：年底前85%以上三级定点医院基本满足跨省异地直接结算需求
人民网北京6月6日电（董童）6日，国家医疗保障局于官网发布《国家医保局 财政部关于切实做好2019年跨省异地就医住院费用直接结算工作的通知》（以下简称“通知”）提出，2019年底前，力争将全国85%以上三级定点医院、50%以上二级定点医院、10%以上其他定点医院接入国家异地就医结算系统，基本满足跨省异地就医住院参保人员直接结算需求。随着统一的国家医疗保障信息平台建设，2020年底前，基本实现符合条件的跨省异地就医患者在所有定点医院住院能直接结算。
通知提出，2016年国家异地就医结算系统上线以来，总体运行平稳，结算人次、结算资金稳步上升，系统故障率持续下降，越来越多群众享受到直接结算便利，取得了阶段性成效，但在政策机制、管理措施、定点范围、服务手段、信息系统等方面仍存在不少问题和障碍，亟需加大力度，逐步妥善解决。
通知要求，要加强宣传培训，提高政策流程知晓度。丰富日常宣传内容，制作形式多样、群众可及易懂、喜闻乐见的宣传资料，积极通过电视、报纸、广播、网络、APP等媒介宣传解读政策流程。根据机构改革及相关工作进展，针对新政策、新要求，以及新工作人员、新定点医疗机构，系统设计、精心组织业务培训。
通知明确，2019年底前，力争将全国85%以上三级定点医院、50%以上二级定点医院、10%以上其他定点医院接入国家异地就医结算系统，基本满足跨省异地就医住院参保人员直接结算需求。随着统一的国家医疗保障信息平台建设，2020年底前，基本实现符合条件的跨省异地就医患者在所有定点医院住院能直接结算。
通知还要求，要建立工作台账，稳步扩大跨省定点医院覆盖范围；要规范便捷服务，不断提高跨省异地就医备案效率；要明确时限，确保结算资金按时足额拨付；要完善结算系统，保障各项业务平稳高效运行；要积极稳妥有序，探索推进跨省门诊费用直接结算工作；要加强组织领导，不断提高群众获得感。
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