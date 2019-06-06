DR.WU达尔肤品牌在京举行媒体沟通会

近日，DR.WU达尔肤品牌在北京举行媒体沟通会，DR.WU达尔肤品牌创始人吴英俊教授详细介绍了DR.WU达尔肤品牌的诞生、产品的研发和保养理念。

对于“化妆”与“护肤”的区分问题，吴教授表示，对于大多数人来说，这两种行为最大的区别在于“化妆”是以短期内变美为出发点，而“护肤”是以保持肌肤的长期健康稳定为出发点。对于美的追求是所有人毋庸置疑的心理需求，像近些年彩妆行业兴起，对于立竿见影的变美是多数女性不能抗拒的。但是一部分化妆品的成分会导致皮肤刺激、破坏皮肤屏障，导致肌肤问题甚至疾病。

对于当下流行一词刷酸，他介绍说：刷酸是指采用酸类护肤品剥落老化角质层，改善皮肤问题的一种医美项目。刷酸最直接的效果是促进角质层脱落，所以，它对于油脂过度分泌、角质堆积等因素造成的各种皮肤问题都有很好的改善效果。

现在很多人都追求年轻的秘籍，要想皮肤保持年轻的状态，护理是绝对不能少的，女性的皮肤在20岁就已经开始衰老了，对于初老肌肤的护养，吴教授给出了自己的建议，首先要树立正确的护肤观念，在之前，很多人认为年轻人是不需要护肤的。恰恰相反，越早的护理越能使得皮肤拥有良好状态，皮肤进入初老期后，提拉抗皱系列的产品是要提上日程的。

皮肤是有免疫系统的，它和血液的免疫系统相似，能向我们反映一些讯息。在受到污染刺激、环境变差的时候，角质层就很脆弱，容易发炎。吴教授提到，皮肤比较敏感的人出门可以选择戴着口罩。当然日常的皮肤呵护也是必须的，只要皮肤的水分充足，血液循环正常，皮肤的状态就会很好。

最后吴教授告诉大家：还有很多人对护肤方面存在误区，他会不遗余力的向大众科普，希望让更多人学会正确的护肤保养理念，并且轻松买到真正安全有效的产品。