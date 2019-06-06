“守护眼健康”倡议活动在京举行 守护国人眼健康应成为全民行动

人民网北京6月6日电 （记者崔元苑）根据国家卫健委最新发布数据，2018年全国儿童青少年总体近视率为53.6%，近视防控任务艰巨。北京大学中国健康发展研究中心发布的《国民视觉健康报告》也指出，我国视觉健康恶化形势严峻。

守护一生光明，从孩子开始。6月5日，在第24个“全国爱眼日”来临之际，由健康时报、北京大学国家发展研究院中国健康发展研究中心主办，爱尔康中国协办的2019年全国爱眼日专家研讨会暨“守护眼健康”倡议活动在京举行。国家卫建委宣传司司长宋树立、北京大学国家发展研究院中国健康发展研究中心主任李玲、健康时报总编辑孟宪励、中国人民解放军总医院眼科主任李朝辉、北京大学人民医院眼科主任赵明威、中国人民解放军总医院眼科黄一飞、北京同仁医院眼角膜科副主任接英、爱尔康大中国区总裁王慧、爱尔眼科医院集团眼视光研究所副所长蓝卫忠、星创视界（宝岛眼镜）首席专业官连捷出席活动。

儿童青少年近视需“急刹车”

近年来，我国儿童青少年近视率已居世界前列，近视发病呈现年龄早、进展快、程度深的趋势。

国家卫健委宣传司司长宋树立指出：“青少年视力问题绝不单纯是一个健康问题，需要全社会共同协作来解决。”

根据北京大学中国健康发展研究中心主任李玲教授团队发布的《国民视觉健康报告》，2012年我国近视总人口4.5亿左右，预期到2020年，近视人口将达7亿，患病率近50%。2014年全国学生体质健康调研与监测结果显示，小学生、初中生、高中生和大学生视力不良率分别为45.71%、74.36%、83.28%和86.36%。

“在现有政策环境下，到了2020年，我国5岁-15岁群体近视患病率将达到77.42%，16岁-24岁群体近视患病率将达到94%。我国儿童青少年近视患病率居高不下，会降低我国未来的人口素质与国民健康素质，将对国家社会、经济甚至国家安全都产生重大影响。”李玲指出，健康中国离不开儿童青少年的视觉健康，而防控近视还需要补抓手，成立国家综合防控青少年近视办公室很有必要。

北京大学国家发展研究院中国健康发展研究中心主任李玲教授

此次会议上，与会专家共同发起“共筑光明未来、助力健康中国”——守护眼健康行动倡议，号召媒体、学术机构、医者专家、企业等全社会各界共同努力，呵护好儿童青少年的眼睛，增强全民爱眼护眼意识。

“共筑光明未来、助力健康中国”——守护眼健康行动倡议活动

80%的眼科疾病可防可控

80%的眼科疾病是可防可控的，在预防措施中，最经济可行的就是保持健康的生活习惯。世界卫生组织已将眼科疾病纳入到慢病管理中，与会专家均表示，中国也要将眼健康纳入到大健康概念中去进行防控。

中国人民解放军总医院眼科主任李朝辉

“近视不单单是戴副眼镜就能解决的，事实上，它对视力、对生活的危害我们还没有充分认识到。”中国人民解放军总医院眼科主任李朝辉教授指出，尤其是高度近视，会带来很多危害：譬如视网膜脱离风险比正常人高30倍以上；其次，有引起黄斑病变的风险，而黄斑病变对视力损害严重，目前没有有效治疗办法；此外，近视眼患者得白内障和青光眼的几率也比正常人高几十倍。

北京大学人民医院眼科主任赵明威

对于儿童青少年来说，近视防治的“主战场”要前移。中国人民解放军总医院眼科黄一飞教授表示，孩子的眼睛早期正常是远视状态，慢慢变成正视状态，过度发育变成近视状态。0-6岁是孩子视觉发育的关键期，防控近视，在孩子入学前就要更早的干预。

“研究发现，孩子多在户外活动，即使同样看书、看电子产品，近视发病率也会减少。因此为了降低近视发病率和减慢进展速度，除了其他各种综合性措施外，还要鼓励孩子多在阳光下做户外活动。”黄一飞建议。

中国人民解放军总医院眼科黄一飞教授

对于成年人来说，除了屈光不正以外，老视、干眼、白内障、青光眼等疾病的患病率逐年升高。各类老年性视力缺陷患病年龄提前，给个人和社会带来沉重负担。

以白内障为例，李朝辉教授介绍，“亚太白内障屈光手术学会统计显示,在我国65岁-74岁人群中, 白内障发病率达30%-40%，也就是说三个人里面就有一个白内障患者。”

李朝辉同时指出，无需恐惧白内障手术，因为，白内障手术技术已经很成熟了，常规手术5分钟内就能做完，且创伤小，最大切口3毫米，更小切口仅有1.8毫米。因此，得了白内障，在需要手术时不要拖延，越拖延手术难度越大，手术并发症的几率越大。

保护视力健康需各界共同助力

视力健康是重大的公共卫生问题，世界卫生组织在《普遍的眼健康：2014-2019全球行动计划》中估计，全球有三分之二的视觉损害者可以通过屈光矫正服务和白内障手术实现视力的良好恢复。

爱尔康大中国区总裁王慧

爱尔康大中国区总裁王慧表示，青少年视力健康是严重而迫切的社会问题，需要群策群力。企业作为其中的一份子，也应该竭诚尽智，和医疗卫生机构、行业专家、新闻媒体等各方一起，提高公众对眼健康的重视，帮助公众掌握更多的眼健康知识，让更多人了解如何爱眼护眼。