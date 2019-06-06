“卒中云桥工程” 为抢救急性卒中患者争分夺秒

近日，由陆军军医大学新桥医院牵头搭建的“卒中云桥工程”在渝正式启动。

据该项目负责人、新桥医院神经内科主任杨清武教授介绍，脑卒中已成为我国临床致死、致残的重要原因。对于脑卒中患者而言，时间就是生命，每耽误一分钟，脑细胞都以百万级的数量死亡，在发病4.5小时内实施静脉溶栓，24小时内评估后动脉取栓是脑卒中急性期救治的主要手段。但此前全国的溶栓率约为1.6％至2.4％，取栓率约为0.43％，远远低于发达国家。仅有3.3％的患者能够意识到发生卒中需要及时就医，9.2％的患者能通过120送入医院。

当患者突发脑卒中，在被送往距离家最近的协作单位基层医院时，医生为患者进行的问诊、检查等病历信息会第一时间上传到“卒中云桥工程”网络，上级医院医生可远程为患者提供诊疗服务。如果患者需要转诊到上级医院，其病历信息也会第一时间送达接诊医院医师工作平台，上级医院医师能提前做好接诊准备工作，实现病人未到，信息先到，医生救治通道先行。不仅如此，该平台还提供全流程跟踪服务，卒中患者在治疗期间各项检查、检验结果、手术记录、术后护理记录等等信息都能在该平台记录，做到了对卒中患者的全流程监控。

2018年5月，为给脑卒中患者提供更高效治疗，新桥医院牵头西南地区50余家医疗机构成立了“重庆市急性卒中协作联盟”，依托“卒中云桥工程”信息化平台，通过加强对联盟单位内的学科帮扶，实现了“医疗资源下沉”和“双向转诊”。联盟成立一年来，卒中急救绿色通道发起2000多例，开展介入手术200余台，相比未建立卒中中心之前，手术数量增加了8倍，极大地帮助卒中患者得到紧急救治，跨越生命鸿沟。（通讯员曾理 记者雍黎）