淡淡碱水香 浓浓客家情
看完上面一波五花八门的粽子“争奇斗艳”，接下来给你介绍一款传统的碱水粽子。在东莞樟木头这个客家小镇，客家人的传统“碱水粽”以独特的方式在“粽”界占据了一席之地。清香、解腻、滑爽的经典味道至今仍然受到客家人喜爱。
在石新社区大和村，有一家做碱水粽的家庭式小作坊，虽无店名，却远近闻名，它不仅备受樟木头客家人的青睐，还有众多香港老主顾会专程到此订购。
小作坊的主人是50多岁的巫姨，每逢端午，她都会和亲戚在家里一起包粽子。
卷起粽叶、填入糯米馅、粽叶上下翻飞、成型的粽子被缠上线……在现场，巫姨的包粽手法非常熟练。一片片清香的粽叶，一粒粒晶莹的糯米在一双双巧手之下，很快就成了一串串碧绿饱满的粽子，一个个胖胖的粽子堆在盆中，让人垂涎欲滴。
客家人称碱水粽为灰水粽，顾名思义，是用灰水煲出来的粽子。碱水粽的制作过程与普通的粽子都基本一样，唯一不同的就在于碱水粽用的糯米是用灰水浸泡出来的。那么，灰水到底是什么水呢？
“我们樟木头荔枝树众多，而这些灰都是用荔枝木烧成的。”在巫姨的厨房里，一口大锅内盛满了水，水里放着一些榕树叶和榕树根。地上的不锈钢水桶口上，覆盖着过滤网，绿色的茅草和厚厚的荔枝灰土被放置在过滤网上。水烧开后，巫姨就一瓢一瓢地将热水浇在荔枝木灰上面，经过层层过滤后，制作碱水粽最重要的灰水就制成了。
巫姨介绍，“最后制成的灰水看上去黑黑黄黄的，像中药，它是天然的碱水，无公害，纯绿色。”制好灰水，巫姨就把清水浸泡并风干过的糯米放在灰水里，浸泡三个小时左右就可以用来包粽子了。闻一闻这浸泡过的糯米，散发着天然碱的清香。
传统的碱水粽里面没馅料，粽心上会放一根红色的苏木作点缀，由于粽内苏木染有红色，吃起来也会别有风味。
包好的粽和灰水一起放入锅里，细火慢煲3~4个小时，灰水充分渗入到每一粒糯米。粽子蒸熟之后，剥开层层粽叶，淡淡的粽香扑鼻而来，粽心呈淡黄色，让人非常有食欲。懂行的人会将粽子切成小块，蘸上白糖，吃起来清甜、软糯，还保留着粽叶的味道。（记者钟宏连 通讯员魏洪东、蒋鑫）
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