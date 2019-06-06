品粽味、吃“五毒饼”、喝端午茶 端午用中国仪式唤醒元气之夏

《风土记》记载：“端午仲夏，端者，初也。”也就是说，过了端午，才算是真正迎来盛夏。端午节时，给门上挂一束艾草，拎着一网兜粽子访亲探友，目之所及、鼻端所闻，便是一个正在徐徐铺展开来的夏天。

粽子，是端午节餐桌上永远的主角，也是中国历史上迄今为止文化积淀最深厚的传统美味之一，梁实秋干脆直接把端午节叫做“粽子节”。

奶奶说：生活就像一篮粽子，你永远不知道下一个会是什么口味。?妈妈说：有些烦恼，如同系在粽子上的绳结，解开了，才有云淡风轻的机会。琦君说，一想起灰汤粽的香味，就神往童年与故乡的快乐时光；林海音说，用丝线缠粽子，是旧时北方小姑娘的季节性玩具；迟子建说，站在门外吃粽子真的是无限风光。

在这个速食的时代，我们感恩大自然的赋予，怀念“从前慢”的生活。中国人的手工记忆，是缓慢、从容的时代里最可贵的依靠。如今的端午，当我们划起龙舟、念起屈原时，我们缅怀他的浪漫，缅怀他的真诚，缅怀那种天上人间的想象中留下的缄默微笑。

中国的这些传统节日，不仅仅是一个假期，还是一种唤醒，因为这些仪式，更因为我们内心的那点在乎，我们愿意静穆下来，闭上眼睛，听见远古时空中这个日子里的所有回响。

这个端午节，让我们品粽味，熏艾香，守传统，祝安康，开启满满的元气之夏。

端午节除了吃粽子，还有很多传统风俗如吃“五毒饼”、喝端午茶、饮雄黄酒、戴香囊、挂菖蒲、焚艾草、兰汤沐浴等值得我们去了解，只有知其然，才能更好传承下去。这个端午节，让我们在草木之香中，慢下脚步，问一声：盛夏你好！

端午风俗：

以草木之香向夏天问好

那天北京雨后，天气豁然晴朗，空气清新而通透，大朵的云彩在天空中飘荡，让人瞬间想起了那句“端午临中夏，时清人复长”。当时我在跑步，耳朵里听的是刘瑞琪的《元气夏天》 ：“遇见，我有个元气夏天，我的好朋友，我的元气夏天，瓜果蔬菜飘香的季节，看着你眼睛里的我，笑的竟然那么的夏天……”

我们一直相信，植物就像是我们和自然之间的一座桥梁，它们自泥土中生长，带有阳光雨露的味道，而那些带着植物清新味道的粽叶，也是自然与我们的一场游戏。

《风土记》记载：“端午仲夏，端者，初也。”也就是说，过了端午，才算是真正迎来盛夏。端午节时，给门上挂一束艾草，拎着一网兜粽子访亲探友，目之所及、鼻端所闻，便是一个正在徐徐铺展开来的夏天。

如果说每个时节都有其独特的仪式感，那么端午节除了吃粽子，还有很多传统风俗值得我们去了解，只有知其然，才能更好传承下去。

端午风俗一：吃“五毒饼”

说到端午，大家首先想到的可能是粽子、龙舟和屈原。据考证，在屈原之前的春秋时期，楚、吴、越等地就已经有五月初五举行的仪式性活动了，这些活动大多是为了驱邪辟祟，我们现在仍能看到一些影子：佩香囊、挂菖蒲、焚艾草、饮雄黄酒等。

古人将农历五月称为“毒五月”，其中更有9天伤身损气耗精元的日子，就是所谓“九毒日”。端午（五月初五）正是九毒日之首。这几天人们挂菖蒲、插艾草、喝雄黄酒、挂香囊，都不仅仅是端午的仪式，更是抵御湿毒的法宝。

在我国北方，端午节还有吃“五毒饼”的习俗。虽然这种饼不过是上面加盖了五毒纹样或压出了五毒形象的普通饼类糕点而已，但这也很好反映了人们希望“吃掉”这些毒虫，使其不能再毒害世人的愿望。

那么“五毒饼”上最常见的“五毒”花纹是什么呢？答案是：蜈蚣、蛇、蝎子、蟾蜍和壁虎。

端午风俗二：采艾挂户

如果说粽子是端午节味觉的记忆，那端午嗅觉的记忆必然是属于艾草的。正如诗中所言：“端午时节草萋萋，野艾茸茸淡着衣，无意争颜呈媚态，芳名自有庶民知。” 艾草属菊科，香气悦人。艾蒿的茎、叶都有挥发性芳香油，产生的奇特香味可以驱赶蚊虫，净化空气。中医也以艾入药，有理气血、祛寒湿的功效。而将艾叶加工成艾绒，也是灸法治病的重要材料。

传统习俗中，艾草招百福，可使主人身体健康。把艾草汁混进糯米里，包上馅儿，便是江南春天最有时令滋味的青团。

端午风俗三：兰汤沐浴

兰汤沐浴其实是一种非常古老的习俗，后来渐渐与端午节相结合，屈原曾经写过“浴兰汤兮沐芳华”；汉代《大戴礼》云：“午日以兰汤沐浴”；唐代以端午节为中心，把五月称为“沐兰之月”。

这里所说的“兰”是菊科的佩兰，本身有香味，常被用来煎水沐浴。《离骚》中说：“既替余以蕙纕兮，又申之以揽茝。”所谓“蕙”即是佩兰。兰汤沐浴后有异香绕身，百病不生。

端午风俗四：雅赏菖蒲

菖蒲，也叫尧韭，是多年生水生草本植物，也是端午节气的代表性植物，与兰、菊、水仙并称“花草四雅”，是文人案头的清供雅伴。菖蒲在中国传统文化中一直被认为是防疫驱邪的灵草，它狭长的叶片中含有挥发性的芳香油，可以提神通窍、健骨消滞、杀虫灭菌，但是全株有毒，口服多量时会产生强烈的幻视。

江南常见菖蒲，端午时间悬菖蒲、艾叶于门窗，饮菖蒲酒，以祛避邪疫；夏、秋之夜，燃菖蒲、艾叶，驱蚊灭虫。古人夜读时，也会在油灯下放一盆菖蒲，吸附空气中的微尘，免除灯烟熏眼之苦。

一个喜欢插花的朋友，每到端午期间就会用艾草、菖蒲搭配猫眼、蛇木花、狐尾、雪柳、水烛做成花束，以此开启一个生机勃勃的元气夏天。

端午风俗五：佩戴香囊

仲夏暑气慢慢上升，很容易使人烦闷躁动。古人在端午节时，喜欢以草木香料之物，装在精致的香囊之内。香气清雅温和，安息定神，令人神清气爽。

俗话说“带个香草袋，不怕五虫害”。于小孩和大人来说，也是讨一个好的兆头，端午的习俗里，自古就有佩戴五彩绳的习俗，《岁时杂记》有载：“端五以赤白彩造如囊，以彩线贯之，搐使如花形。”随后香囊渐渐发展成为佩香之包。

端午风俗六：喝端午茶

自春秋战国时期起，一直都有喝“端午茶”的传统，还有“喝了端午茶，百病都远走”的说法。仲夏五月，天气炎热，蚊蝇繁殖，百病滋生。为驱除疾病，家家上山采藿香、野菊、桑叶等熬制成茶，用来强身健体，

这个端午节，让我们在草木之香中，慢下脚步，问一声：盛夏你好！（木易）