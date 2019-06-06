中国加速推进“消灭丙肝”的目标

国家卫生健康委员会疾病预防控制局发布《2018年全国法定传染病疫情概况》显示，病毒性肝炎依然是我国新发病数第一的乙类传染病，其中丙肝发病数就有近22万。

“丙肝是可以被治愈的。”多位肝病专家指出，在药品审批审评改革的推动下，我国丙肝治疗手段已有了更先进的“武器”。从防控的角度，治愈率的提高将加速推进“消除丙肝”目标的实现。

广州护士王芳(化名)25年前因为职业暴露感染了丙肝，由于担心干扰素药物的副作用，一直用普通疗法控制肝损害。后来，由于用上了最先进的泛基因型丙肝新药，她的丙肝仅用8周就完全治愈了。

从无药到有药，从艰难维持到彻底痊愈，王芳的境遇折射出药品审批审评改革给丙肝治疗带来的变化。对于近千万丙肝感染者来说，丙肝新药的引入不仅代表着重获健康的希望，也意味着阻断传播的现实意义。

日前，王芳使用的这种丙肝新药——艾诺全通过了国家药品监督管理局的审批。从2017年起，近两年来我国获准上市的丙肝新药已达10种。

专家指出，上述新获批的丙肝新药都是新一代的直接抗病毒(DAA)药物，相比传统“干扰素联合利巴韦林”的治疗方案，一是可以口服给药，更方便；二是适用人群更广，副作用更小；三是疗程更短，病毒学治愈率达90%以上；四是耐药可能性小。

丙肝病毒(HCV)具有传染性，主要有6种基因型及多种亚型，所采取的治疗手段也随之不同。一旦感染丙肝病毒，病人发生慢性化的风险极高，继而可能进展为肝硬化、肝癌等。因此，早检测、早诊断、早治疗是丙肝防治的关键。

亚太肝病学会秘书长、北京清华长庚医院肝胆胰中心主任魏来说，新批准的格卡瑞韦哌仑他韦(艾诺全)是一个新的泛基因型治疗方案，疗程更短，至此我国具备了世界卫生组织推荐的所有泛基因型丙肝治疗方案。从早治疗的角度，它将是中国在消灭丙肝这一公共卫生威胁上增添的一个“有效武器”。

自2018年以来，我国药品审批审评改革坚持以患者为中心的价值取向，已加快境外多种已上市临床急需新药在境内上市。此外，为了鼓励国内外药企在中国开展原创性新药的研发，申请药物临床试验的审批时限也从以前至少2到3年的时间缩短到60日。

国际生物制药公司艾伯维的国际市场总裁阿尔伯特·科尔奇在接受记者采访时表示，中国政府大力提倡的创新和近期在药品审批审评方面的改革，令科研创新型企业“深受鼓舞”。

中国工程院院士庄辉说，随着直接抗病毒的丙肝新药相继获批，我国丙肝治疗形势很好，但“消灭丙肝”不可能一蹴而就，需要政府部门、制药企业、医疗保障、医生和患者等各方的共同努力。

专家指出，治愈丙肝给患者带来健康效益的同时，也能有效防止病人因病致贫、返贫，减轻社会总体疾病负担。

正在进行的药品集中采购和使用制度试点、医保准入谈判有望把更多符合条件的救命救急的好药纳入医保药品目录。阿尔伯特·科尔奇说，跨国药企非常愿意与中国政府有关部门共同讨论可行的价格方案，尽快让丙肝新疗法惠及更多患者。

魏来指出，近两年来我国丙肝的筛查与管理标准已逐渐与国际接轨，患者治疗和控制变得更加重要，“治愈一个患者即减少一个传染源。为丙肝患者提供更多的治疗机会，对防控丙肝至关重要。”(记者屈婷、林苗苗)