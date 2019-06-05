河北读者王先生问：我今年71岁，有高血压、动脉硬化，前两天有个棋友突然脑梗去世了，我很担心自己也会出现这种情况。请问脑梗有什么征兆吗？

火箭军特色医学中心血管神经外科主任医师姜卫剑教授解答：脑梗是中老年人最容易患的疾病之一，严重时对生命威胁极大，了解其症状有利于及时发现、治疗，一般而言脑梗有7大表现：1.剧烈头痛，发病前会反复头痛头晕，突然自觉晕眩、视觉旋转，几秒钟后会恢复正常；2.半身不遂，可以是单个肢体或一侧肢体不听使唤，可以是上肢比下肢重或反之，出现吞咽困难、说话不清、恶心、呕吐等，严重者很快昏迷不醒；3.舌根发硬，忽然感觉舌根部僵硬、舌头胀大、吞咽困难、说话不清；4.突然跌倒，由于脑血管疾病导致肢体功能障碍，或共济失调和平衡失调，导致容易摔倒，不要误认为它只是“不小心”“没走稳”而延误治疗的最佳时机；5.握力下降，单侧手突然无力，手握物体落地，如在刮剃胡须头转向一侧时，手臂突然失去握力使刮胡工具落地；6.脾气改变，语言和精神变化也是脑梗塞的先兆，发音困难、写字困难和性格改变如脾气变得暴躁或本来脾气火爆者变成沉默寡言；7.困倦嗜睡，患者往往感觉疲惫、劳累，总想睡觉，随着脑动脉硬化的恶化，动脉管腔变窄，脑缺血加剧，约80％的人经常在缺血性脑梗塞发作前5~10天频繁打哈欠。如有以上情况，一定要引起高度警觉，警惕为脑梗。▲