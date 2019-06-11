王大妈今年70岁，最近几天总感觉眩晕、头痛，右侧胳膊和腿还有点发麻。刚开始她认为，人老了有点不舒服是常事，就没去医院。孩子回家发现她不如往日精神，走路也有些不稳当，赶紧送她去医院神经科就诊，医生说大妈是脑血栓了。经过精心的检查、治疗，还好没留下什么后遗症，王大妈最终顺利出院。

脑血栓前期一般是有迹可循的，留心以下十大常见前兆，能帮助早发现早治疗。

1.口眼歪斜或流口水。例如一侧面部无力或麻木，微笑时发现嘴巴歪了，或刷牙时嘴巴兜不住水，甚至流口水。

2.偏侧肢体无力，即“偏瘫”，可分为上肢无力和下肢无力两种。上肢无力的表现有持刀刮胡子时，突然感觉手臂无力以致剃刀落地；不能顺利使用筷子夹菜；不能系扣子穿好衣服等。下肢无力则可表现为行走时向一边倾斜、“跑偏”，甚至有“拖腿”的动作；行走不稳、步态异常；走路时不自觉地反复跌倒，尤其转头、仰头时容易出现。以上情况要注意进一步发展成脑血栓的可能。

3.说话不利索。说话费力、“大舌头”或听不懂别人的话。

4.视物模糊。由于给眼睛供血的动脉闭塞，或负责分析视觉的大脑中枢受损，病人可能突然一只眼睛看不清。

5.突发头晕。这是脑血栓极为常见的一个信号，表现为头昏沉、头闷感，甚至有天旋地转、身体不稳、控制不住自己的感觉，严重时可伴恶心、呕吐、大汗等情况。这是因为大脑内负责协调身体平衡的部位出现了异常。

6.肢体麻木。尤其偏侧身体麻木，往往就是脑血栓的警示。因为大脑不仅负责肢体的运动，还要负责所有的感觉，因此感觉异常也常是脑血栓的征兆。

7.爱犯困、嗜睡或者哈欠连连。比如，看平时喜欢的电视节目都能睡着，注意力不集中，哈欠不断等情况，提示大脑供血不够维持清醒，可能是动脉出现狭窄甚至闭塞。

8.头痛。出现不明原因的头痛，或原有的头痛性质改变，多表现为疼痛持续不缓解，严重时可伴有恶心、呕吐。

9.呛咳、吞咽困难。吃饭或喝水时出现呛咳，甚至吞咽费力，可以伴有言语不清楚、声音嘶哑等情况，提示是负责咽喉部肌肉运动的神经或中枢出现了异常。

10、记忆力突然减退、读写困难。有的病人会突然叫不出人名、物名，不能正常地计算或书写，或是老忘事儿。这提示负责高级思维的大脑皮层出现了异常。

另外，血压波动不稳定、耳鸣、听力减退、大小便失禁、突发难以控制的手舞足蹈、肢体抽搐等也往往是提示大脑相应部位出现了异常，要及时到神经科就诊。“时间就是大脑”，熟悉脑血栓的常见征兆，及时就医，早防早治，将大大提高生活质量。