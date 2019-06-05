日饮咖啡5杯 未必有损心血管健康
咖啡提神，但先前研究显示，喝太多或许增加动脉硬化风险，进而触发心脏病发作或中风。英国一项最新研究显示，一天喝5杯甚至25杯咖啡未必有损心血管健康。
伦敦玛丽女王大学研究人员给8412名成年人做心脏磁共振成像扫描和红外脉冲波检测，以评估他们血管血流量的变化。研究人员询问他们饮用咖啡的习惯，根据每天饮用量将他们分为不足1杯、1杯至3杯以及3杯以上三组。最后一组研究对象每天喝咖啡最多，平均每天喝5杯，最多的甚至一天喝25杯。
研究人员发现，就动脉硬化情况而言，每天喝5杯甚至25杯咖啡的人并不比每天饮用咖啡不足1杯的人更糟。即便计入年龄、种族、性别、体重、血压和吸烟饮酒等生活习惯因素，结果仍然不变。英国《泰晤士报》援引研究人员肯尼斯·冯的话报道：“尽管不能证明因果关联，我们的研究显示，喝咖啡不像先前研究揭示的那样有损动脉健康。”（据新华社）
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