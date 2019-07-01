美国一项最新研究发现，喝咖啡对上班族益处很大，不仅可以提神醒脑，还能促进团队协作。

美国俄亥俄州立大学的研究人员通过两项试验得出上述结论。第一项试验有72名大学生参与，他们事先不知道试验目的。一半人首先参与一项咖啡品尝活动，随后参加30分钟协作和15分钟话题讨论，以便让咖啡因有机会发挥作用。另一半人则在任务结束后品尝咖啡。两组成员对队友和自己的表现进行评估，结果显示，先喝咖啡的一组比另一组对自己和团队成员的评价更积极，更乐于肯定他人的价值。在第二项试验中，全体成员进行了无领导小组讨论，结果发现，喝了咖啡的参与者比那些没喝咖啡的更健谈，且观点更切合主题。

俄亥俄州立大学教授阿密特·辛格指出，咖啡对团队任务的促进作用在于使人们提高警醒度，正是这种警觉性促进了团队合作精神、提高了人们的团队表现。 （林 帆）